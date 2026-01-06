¿Se va Pintado y lo reemplaza Weigandt?

Por estas horas, las dirigencias de Nacional y Gimnasia ultimarán los detalles finales para concretar la salida de Juan de Dios Pintado al Bolso. El pase será a préstamo (aún hay diferencias por el monto) y resta definir como será la opción de compra.

En un primer momento, el Lobo planteó una compra automática si el futbolista alcanza determinados objetivos en Nacional, algo que fue rechazado por los dirigentes uruguayos. Por eso, en calle 4 buscan algo más de dinero por la cesión y establecer el monto de la opción de compra del 60% de la ficha del lateral que posee Gimnasia. El número rondaría los 700 mil dólares según la información que se maneja en Montevideo.

En un principio Gimnasia había desestimado la chance de una cesión a préstamo, pero la deuda del club con el futbolista y con Juventud de las Piedras más un contrato que vence a fin de año llevaron a la dirigencia tripera a ver con otros ojos la negociación. El futbolista, a pesar de ser quien más minutos sumó en el equipo albiazul, no tuvo un buen año. Y se espera que jugar la Libertadores con Nacional lo revalorice.

Si bien se barajó la chance de que Gonzalo González y Alexis Steimbach peleen por el puesto, habrá otra gestión por el préstamo de Marcelo Weigandt (lo quiere Talleres) ya que no será tenido en cuenta por Ubeda. Para que se concrete, el lateral deberá bajar sus pretensiones.