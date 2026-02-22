Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

El prontuario del joven de Ensenada que murió tras sufrir un accidente con su moto en un médano

El prontuario del joven de Ensenada que murió tras sufrir un accidente con su moto en un médano
22 de Febrero de 2026 | 18:19

Escuchar esta nota

En las últimas horas, la muerte del joven, de 28 años, oriundo de Ensenada, en la ciudad balnearia de Villa Gesell generó enorme conmoción. El sujeto, quien poseía un extenso prontuario policial, perdió la vida luego de un brutal accidente con su motocicleta en la zona de las dunas. El siniestro ocurrió en el marco del fin de semana del Enduro del Verano, un evento que atrae a miles de turistas y fanáticos de los motores.

El joven, identificado por fuentes oficiales como Andrés Alberto Alemán, no era un desconocido para la Justicia platense. Los voceros policiales confirmaron que el motociclista contaba con múltiples antecedentes penales. Además, la fiscalía lo investigaba por su participación activa en una red de narcomenudeo con base en la zona de Ensenada y sus alrededores. Su trayectoria criminal sumaba varias causas previas a este desenlace fatal en la costa atlántica.

Según los reportes periciales, Alemán circulaba a bordo de una moto Honda XR 300 por la arena sin las medidas de seguridad reglamentarias. El conductor no llevaba casco protector cuando su rodado impactó contra un "médano cortado", una formación de arena traicionera que presenta un cambio abrupto y profundo en su relieve.

Tras la violenta caída libre, el personal de rescate asistió al accidentado en el lugar del hecho. Una ambulancia lo trasladó de urgencia hacia el hospital municipal Arturo Illia. Sin embargo, los médicos de la guardia no lograron salvarlo debido a la extrema gravedad de las lesiones sufridas por el impacto contra el suelo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Decisión partida: sucesión técnica en desarrollo...

Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda

La costa bonaerense en retroceso: menos playas, zonas en riesgo y un patrimonio natural amenazado

El Cacique Medina asume en Estudiantes y dirigirá al equipo en Rosario

Fotos y videos.- El Año Nuevo Chino en La Plata reúne a más de 700 mil personas y se consolida como el festejo más grande del continente

Se les “incendió” un sueño, pero se casaron y lograron cumplirlo

Eran compañeros de trabajo, se enamoraron y hoy son desconocidos

Un joven de Ensenada murió en Villa Gesell
Últimas noticias de Policiales

Comenzó en Altos de San Lorenzo el ciclo delictivo: robos y destrozos en una escuela durante la madrugada

Un joven en estado crítico luego de caer del balcón de una vivienda en Altos de San Lorenzo: investigan las causas

Las violentas amenazas contra la abogada presa en Brasil

Piden ayuda económica para trasladar y velar los restos del joven de Ensenada que murió en el Enduro de Villa Gesell
Deportes
El platense Tomás Etcheverry se coronó campeón del ATP de Río de Janeiro
River perdió 1 a 0 ante Vélez en Liniers y ahora acumula tres derrotas consecutivas
El Cacique Medina a Estudiantes: los antecedentes del entrenador que reemplazará a Domínguez
Newell’s en llamas y un ex DT de Estudiantes comenzará un nuevo ciclo como interino
El Cacique Medina asume en Estudiantes y dirigirá al equipo en Rosario
Espectáculos
Dalia Gutmann cruzó a Mirtha Legrand en vivo
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Ellos las prefieren argentinas: los famosos y un amor que trascendió fronteras
“Los ángeles de Charlie”: el fenómeno setentero que busca volver
¿Se acaba el mundo?: las películas retratan un clima de época
La Ciudad
Fotos y videos.- El Año Nuevo Chino en La Plata reúne a más de 700 mil personas y se consolida como el festejo más grande del continente
Alerta amarilla en La Plata: cuándo llegarán la tormenta y las lluvias
Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora
Carne al rojo vivo: subió 5% en una semana y 30% en lo que va de 2026
Atrasos de obras sociales ponen en riesgo el abastecimiento de medicamentos y puede haber faltantes en la Ciudad
Información General
Atención: se detectó un caso de influenza aviar en aves silvestres en una laguna de la Provincia de Buenos Aires
La costa bonaerense en retroceso: menos playas, zonas en riesgo y un patrimonio natural amenazado
Informe de Banco Provincia advierte que el nivel de endeudamiento familiar podría frenar más el consumo
VIDEO. La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?
Los números de la suerte del sábado 21 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla