El prontuario del joven de Ensenada que murió tras sufrir un accidente con su moto en un médano

En las últimas horas, la muerte del joven, de 28 años, oriundo de Ensenada, en la ciudad balnearia de Villa Gesell generó enorme conmoción. El sujeto, quien poseía un extenso prontuario policial, perdió la vida luego de un brutal accidente con su motocicleta en la zona de las dunas. El siniestro ocurrió en el marco del fin de semana del Enduro del Verano, un evento que atrae a miles de turistas y fanáticos de los motores.

El joven, identificado por fuentes oficiales como Andrés Alberto Alemán, no era un desconocido para la Justicia platense. Los voceros policiales confirmaron que el motociclista contaba con múltiples antecedentes penales. Además, la fiscalía lo investigaba por su participación activa en una red de narcomenudeo con base en la zona de Ensenada y sus alrededores. Su trayectoria criminal sumaba varias causas previas a este desenlace fatal en la costa atlántica.

Según los reportes periciales, Alemán circulaba a bordo de una moto Honda XR 300 por la arena sin las medidas de seguridad reglamentarias. El conductor no llevaba casco protector cuando su rodado impactó contra un "médano cortado", una formación de arena traicionera que presenta un cambio abrupto y profundo en su relieve.

Tras la violenta caída libre, el personal de rescate asistió al accidentado en el lugar del hecho. Una ambulancia lo trasladó de urgencia hacia el hospital municipal Arturo Illia. Sin embargo, los médicos de la guardia no lograron salvarlo debido a la extrema gravedad de las lesiones sufridas por el impacto contra el suelo.