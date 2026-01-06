Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que salieron hoy en el diario EL DIA 

La Ciudad

Reunión oficial en La Plata por la preservación y el mantenimiento de la Catedral

Reunión oficial en La Plata por la preservación y el mantenimiento de la Catedral
6 de Enero de 2026 | 09:45

Escuchar esta nota

El intendente de La Plata, Julio Alak, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, el obispo auxiliar de la ciudad, Jorge González, y representantes de la Fundación Catedral mantuvieron hoy una reunión de trabajo con el objetivo de avanzar en una agenda conjunta para la preservación y el mantenimiento de la Catedral de la Inmaculada Concepción.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en la sede de la cartera, las autoridades coincidieron en la importancia de articular esfuerzos entre el Municipio, la Provincia y las instituciones vinculadas al templo para preservar uno de los edificios más emblemáticos de la capital bonaerense, tanto por su valor arquitectónico como por su significado cultural y espiritual para la comunidad.

En ese marco, se recordó que en noviembre de 2024, y en línea con uno de los ejes centrales del Gobierno del intendente Alak orientado a la recuperación de edificios patrimoniales y del espacio público, se inauguró el nuevo sistema de iluminación y sonido de la iglesia, una intervención que permitió realzar su arquitectura y mejorar la experiencia de quienes la visitan y participan de sus celebraciones.

Asimismo, desde el Municipio se destacó que la gestión local viene desarrollando distintas acciones conjuntas con la Provincia para jerarquizar la ciudad y su patrimonio histórico, con una mirada integral que busca fortalecer la identidad platense y poner en valor sus espacios más representativos.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

