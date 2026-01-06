VIDEO.- Drones, disparos y tensión en Venezuela: así fue el ataque al Palacio presidencial
VIDEO.- Drones, disparos y tensión en Venezuela: así fue el ataque al Palacio presidencial
La detención de Maduro: la ONU criticó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela
Por las inundaciones prorrogan la emergencia agropecuaria a varios distritos bonaerenses
VIDEO.- Duro relato: fotógrafa de La Plata se fue a la Costa con su familia y le desvalijaron la casa
Advierten por la llegada de la primera ciclogénesis a La Plata: para cuándo se espera
Luis Cavanagh rompió el silencio: dio su versión, luego de la denuncia de Romina Gaetani por violencia de género
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Sebastián Villa quiere jugar en River: "Boca es pasado, si me llama Gallardo mañana mismo viajo"
Bon Odori 2026 en La Plata: confirmaron el cronograma y este año sortean un viaje a Japón
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Un héroe salvó la vida de un nene de 12 años en La Plata gracias a la maniobra de RCP
"¡Dame toda la plata!": delincuentes armados asaltaron a Nicolás Wiñazki
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Estatales y docentes aguardan el llamado a las paritarias salariales: la paciencia se agota y ya hablan de paros
Múltiples reclamos de usuarios de La Plata por la falta crónica de agua y cortes de luz
Reunión oficial en La Plata por la preservación y el mantenimiento de la Catedral
Le pegaron tres tiros a un hombre en Ensenada y está fuera de peligro
Impresionante y trágico incendio en un geriátrico: dos muertos y más de 30 heridos en Olavarría
Cuánto sale subirse a la bici: valores de nuevas, service y armado
Millonaria deuda de Mickey Rourke: lanzó una colecta para salvar su casa
Tremenda noche en MasterChef Celebrity: se conoció al nuevo eliminado, los detalles
Terrible accidente en Arturo Seguí: dos motociclistas con múltiples heridas y un colectivo en la zanja
Frenar la ola delictiva que aflige a los clubes infantiles de fútbol
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El intendente de La Plata, Julio Alak, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, el obispo auxiliar de la ciudad, Jorge González, y representantes de la Fundación Catedral mantuvieron hoy una reunión de trabajo con el objetivo de avanzar en una agenda conjunta para la preservación y el mantenimiento de la Catedral de la Inmaculada Concepción.
Durante el encuentro, que tuvo lugar en la sede de la cartera, las autoridades coincidieron en la importancia de articular esfuerzos entre el Municipio, la Provincia y las instituciones vinculadas al templo para preservar uno de los edificios más emblemáticos de la capital bonaerense, tanto por su valor arquitectónico como por su significado cultural y espiritual para la comunidad.
En ese marco, se recordó que en noviembre de 2024, y en línea con uno de los ejes centrales del Gobierno del intendente Alak orientado a la recuperación de edificios patrimoniales y del espacio público, se inauguró el nuevo sistema de iluminación y sonido de la iglesia, una intervención que permitió realzar su arquitectura y mejorar la experiencia de quienes la visitan y participan de sus celebraciones.
Asimismo, desde el Municipio se destacó que la gestión local viene desarrollando distintas acciones conjuntas con la Provincia para jerarquizar la ciudad y su patrimonio histórico, con una mirada integral que busca fortalecer la identidad platense y poner en valor sus espacios más representativos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí