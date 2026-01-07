Accidente fatal frente a la casa de CFK: un taxista chocó a un motochorro y mató a otro hombre que pasaba por la zona

Una persecución, choque, muerte y fuga ocurrió este miércoles en la puerta de la casa de Cristina Kirchner, lugar donde cumple su condena, y hay conmoción entre los vecinos del barrio porteño de Constitución.

Conforme al parte policial que accedió EL DIA, el raid comenzó cuando personal de la Policía de la Ciudad detectó en el barrio porteño de San Telmo una moto sin patente, por lo que emitió la orden de detención.

Sin embargo, el motociclista se dio a la fuga, por lo que comenzó una persecución, la cual concluyó en el cruce de las calles Humberto I y San José, donde chocó con un taxi.

Ese impacto provocó que el taxi se suba a la vereda y atropelle a dos transeúntes, uno de los cuales falleció en el lugar como consecuencia de las heridas, mientras que el otro fue trasladado por el SAME.

Finalmente el motociclista fue detenido y, entre sus pertenencias, hallaron una chapa patente con pedido de secuestro.