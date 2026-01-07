¡Histórico! Argentina a Cuartos en la United Cup

Lo que ya era una actuación histórica terminó de confirmarse ayer para Argentina, que logró por primera vez la clasificación a los cuartos de final de la United Cup (tenis mixto) desde la creación del certamen en 2023.

El equipo capitaneado por Sebastián Gutiérrez avanzó como mejor segundo de la sede Perth, beneficiado por una combinación de resultados. Tras el triunfo 3-0 ante España y la ajustada caída 2-1 frente a Estados Unidos, el conjunto argentino cerró su participación con un balance de 4-2 en partidos.

La actuación del plantel integrado por Sebastián Báez, Marco Trungelliti, Solana Sierra, Lourdes Carlé, Guido Andreozzi y Nicole Fossa Huergo enfrentarán en la siguiente instancia a Suiza.