Política y Economía

Javier Milei se reunió con la española Isabel Díaz Ayuso

El encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid tuvo lugar en la Casa de Gobierno

Javier Milei se reunió con la española Isabel Díaz Ayuso
8 de Enero de 2026 | 10:38

Escuchar esta nota

El presidente Javier Milei recibió esta mañana a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Casa de Gobierno en un encuentro para el fortalecimiento del vínculo común.

La referente de la derecha española pidió la audiencia en medio de un viaje privado que protagonizó por Uruguay, donde se la vio de vacaciones junto a su pareja, Alberto González Amador, en Punta del Este.

En el encuentro de esta mañana estuvo presente el canciller Pablo Quirno y según trascendió la situación que se vive en Venezuela, luego de la intervención de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro, formaría parte del temario de la reunión.

En los últimos días, Ayuso se mostró crítica del régimen y supo definir a Maduro como “un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo”, que generó “asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos”.

A Díaz Ayuso se la vio ingresar a las 9:55hs. por el Salón de los Bustos para entrevistarse con el jefe de Estado al que condecoró en junio de 2024 con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.

La reunión de este jueves es la primera que se da en territorio argentino, dado que los tres encuentros anteriores tuvieron lugar en Madrid.

