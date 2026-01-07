Barcelona y Bilbao abren la Supercopa de España

Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA
Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA
Acueducto Norte: la obra que dará agua a Gonnet y Villa Castells, sigue en rehabilitación
Lluvia de denuncias: escala una presunta estafa en la Ciudad
La Libertad Avanza acelera con la Boleta Única en la Provincia
Crece el pozo del Cartonazo y ahora se jugará por $4.000.000
Argentina ratificó en la OEA su apoyo al operativo de EE UU en Venezuela
Con la nueva reforma laboral, la Provincia pierde $238 mil millones
Un intendente se desmarca y sale a apoyar la intervención en Venezuela
En Provincia el déficit financiero sumó $1,4 billones en un trimestre
Con el impulso del Transporte, diciembre tuvo 2,5% de inflación
Con grandes premios, Bon Odori llega este fin de semana a la Ciudad
Las ventas minoristas de Reyes Magos crecieron 0,5% anual según CAME
Cumple cinco años la asociación civil platense Argentina Reanima
Se adelanta la posibilidad de lluvias y puede haber fuertes ráfagas de viento
El horror en La Loma: mintió ante la Justicia y piden agravar su pena
Investigado por abusos en el Senado, su club de básquet decidió echarlo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Barcelona y AthleticBilbao se enfrentarán hoy por la primera semifinal de la Supercopa de España y el ganador se enfrentará en la final, al vencedor del partido que jugarán mañana RealMadrid y AtléticodeMadrid.
El encuentro se disputará desde las 16.00 (hora argentina), en el Estadio King Abdullah Sports City de Yeda, con el arbitraje de IsidroDíazdeMeraEscuderos, secundado en el VAR por Jorge Figueroa Vázquez.
El conjunto dirigido por Hansi Flick llega como uno de los equipos más sólidos del fútbol europeo y, según se supo, Barcelona atraviesa una racha de ocho triunfos consecutivos en todas las competencias y es el único líder de LaLiga, con una ventaja considerable sobre su escolta.
El equipo catalán viene de imponerse 2-0 en el derbi ante Espanyol y buscará trasladar ese dominio al plano internacional.
Si bien la vuelta de Ronald Araújo a la convocatoria genera expectativa, todo indica que no será titular, mientras que el peso ofensivo recaerá en Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski.
AthleticBilbaoClub, en cambio, llega con un presente más irregular. El equipo de Ernesto Valverde igualó 1-1 ante Osasuna en su último compromiso por el torneo doméstico y se ubica en la octava posición.
LE PUEDE INTERESAR
Melillo inicia su tercera etapa en Villa San Carlos
LE PUEDE INTERESAR
Cambaceres programó los primeros amistosos
A pesar de ello, los vascos confían en dar el golpe y frustrar la lógica que anticipa una final entre los gigantes.
Las esperanzas estarán puestas en Iñaki y Nico Williams, junto a Oihan Sancet, quienes buscarán explotar cualquier desajuste del rival para inclinar la balanza.
El último antecedente entre ambos equipos se remonta al 22 de noviembre de 2025, por LaLiga, con una contundente victoria del Barcelona por 4-0 en el Camp Nou, con goles de Ferran Torres (2), Fermín López y Lewandowski.
El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor de la otra semifinal que disputarán mañana el poderoso RealMadrid y Atléticode Madrid, que tiene a Diego Simeone como entrenador.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí