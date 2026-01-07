Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |PRIMERA SEMIFINAL

Barcelona y Bilbao abren la Supercopa de España

Barcelona y Bilbao abren la Supercopa de España

Expectativa en Arabia

7 de Enero de 2026 | 03:33
Edición impresa

Barcelona y AthleticBilbao se enfrentarán hoy por la primera semifinal de la Supercopa de España y el ganador se enfrentará en la final, al vencedor del partido que jugarán mañana RealMadrid y AtléticodeMadrid.

El encuentro se disputará desde las 16.00 (hora argentina), en el Estadio King Abdullah Sports City de Yeda, con el arbitraje de IsidroDíazdeMeraEscuderos, secundado en el VAR por Jorge Figueroa Vázquez.

El conjunto dirigido por Hansi Flick llega como uno de los equipos más sólidos del fútbol europeo y, según se supo, Barcelona atraviesa una racha de ocho triunfos consecutivos en todas las competencias y es el único líder de LaLiga, con una ventaja considerable sobre su escolta.

El equipo catalán viene de imponerse 2-0 en el derbi ante Espanyol y buscará trasladar ese dominio al plano internacional.

Si bien la vuelta de Ronald Araújo a la convocatoria genera expectativa, todo indica que no será titular, mientras que el peso ofensivo recaerá en Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski.

AthleticBilbaoClub, en cambio, llega con un presente más irregular. El equipo de Ernesto Valverde igualó 1-1 ante Osasuna en su último compromiso por el torneo doméstico y se ubica en la octava posición.

A pesar de ello, los vascos confían en dar el golpe y frustrar la lógica que anticipa una final entre los gigantes.

Las esperanzas estarán puestas en Iñaki y Nico Williams, junto a Oihan Sancet, quienes buscarán explotar cualquier desajuste del rival para inclinar la balanza.

El último antecedente entre ambos equipos se remonta al 22 de noviembre de 2025, por LaLiga, con una contundente victoria del Barcelona por 4-0 en el Camp Nou, con goles de Ferran Torres (2), Fermín López y Lewandowski.

El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor de la otra semifinal que disputarán mañana el poderoso RealMadrid y Atléticode Madrid, que tiene a Diego Simeone como entrenador.

 

