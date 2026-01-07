Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Cartonazo ahora se juega por $4.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía |Tiempo hasta el 9 de enero

El Gobierno cerró un préstamo por US$ 3.000 millones para pagar el vencimiento de la deuda

El Gobierno cerró un préstamo por US$ 3.000 millones para pagar el vencimiento de la deuda

Luis Caputo, ministro de Economía, y Santiago Bausili, presidente del BCRA cerraron préstamo con bancos

7 de Enero de 2026 | 09:57

Escuchar esta nota

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró un crédito por US$3.000 millones con seis bancos internacionales que se aplicarán al pago del vencimiento por US$4.250 millones que opera el próximo viernes 9 de enero.

La operación denominada REPO (Repurchase Agreement) utilizando la tenencia de títulos BONARES 20235 y 2038 en poder de la autoridad monetaria.

La transacción se realizó por el monto total licitado de US$3.000 millones, a un plazo de 372 días, según un comunicado del Banco Central. “Esta operación se enmarca en el conjunto de medidas implementadas por el BCRA desde el inicio de la gestión, orientadas a fortalecer las reservas internacionales del país”, añadió el parte oficial.

La comunicación precisa que se abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual.

La entidad a cargo de Santiago Bausili indicó que “en esta ocasión, el BCRA recibió ofertas por US$4.400 millones, superando en aproximadamente 50% el monto licitado”.

“A pesar del elevado nivel de demanda y considerando las proyecciones de fortalecimiento de las reservas internacionales, el BCRA decidió no ampliar el monto adjudicado”, añadió el parte.

¿Privatizan 5 hospitales bonaerenses? Cuáles son y cómo es el modelo que busca implementar Milei

Argentina ratificó en la OEA su apoyo al operativo de EE UU en Venezuela

El BCRA afirmó que “el fuerte interés demostrado por los principales bancos internacionales afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país que acompaña el ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible”.

En esa línea la entidad enfatizó que “esta nueva operación de REPO ratifica la capacidad del BCRA para acceder a instrumentos de financiamiento en condiciones de mercado y gestionar de manera eficiente su liquidez en moneda extranjera, reforzando la solidez de su balance y la posición de reservas internacionales del país”.

El préstamo casi que duplica el dinero que le faltaba al Tesoro Nacional para completar el pago de este viernes, con lo cual se entiende que el excedente serán para fortalecer las reservas del Banco Central.

