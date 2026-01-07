Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Reclamo por la liberación del gendarme Nahuel gallo

Argentina ratificó en la OEA su apoyo al operativo de EE UU en Venezuela

El Gobierno cuestionó el rol que tuvo el organismo frente a las violaciones de derechos humanos en el país caribeño

Argentina ratificó en la OEA su apoyo al operativo de EE UU en Venezuela

Carlos Cherniak

7 de Enero de 2026 | 02:08
Edición impresa

La Argentina reiteró su respaldo al operativo encabezado por Estados Unidos en Venezuela durante una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada en Washington D.C. En ese marco, el Gobierno avaló la detención de Nicolás Maduro y volvió a exigir la liberación inmediata de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido por el régimen chavista a comienzos de diciembre de 2024.

La posición oficial fue expresada por el embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, quien alineó su discurso con la postura que el representante argentino ante la ONU, Francisco Tropepi, había planteado el día anterior ante el Consejo de Seguridad.

Durante su intervención, Cherniak sostuvo que “la Argentina valora la decisión y determinación demostrada por el presidente de Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela, que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro”. En ese sentido, recordó que el líder chavista es señalado como jefe del denominado Cartel de los Soles, organización que, al igual que el Tren de Aragua, fue declarada terrorista por el Gobierno argentino en 2025.

El diplomático consideró que los acontecimientos recientes pueden representar “un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región” y, al mismo tiempo, abrir una etapa que permita al pueblo venezolano “recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos”.

Cuestionamientos a la OEA

En otro tramo de su exposición, Cherniak formuló una dura crítica al desempeño del organismo regional frente a la situación venezolana. “La diplomacia del silencio es inaceptable”, afirmó, y sostuvo que mientras en distintos ámbitos internacionales se denunciaban prácticas de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad, “el silencio de la OEA retumbaba en nuestras sociedades, poniendo en duda el propósito mismo de esta organización”.

El embajador llamó a los países miembros a actuar de manera conjunta frente a los cambios en Venezuela, con el objetivo de combatir el narcoterrorismo y garantizar democracia, libertades y respeto por los derechos humanos en la región.

LE PUEDE INTERESAR

Con la nueva reforma laboral, la Provincia pierde $238 mil millones

LE PUEDE INTERESAR

Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA

El pedido por Nahuel Gallo

Con relación al gendarme argentino detenido en Venezuela, Cherniak denunció las “constantes violaciones a los derechos y a las libertades de las personas” en ese país y pidió el fin de las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

“Solicitamos con firmeza la inmediata liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, así como que se garantice su pronto y sano retorno al país para reencontrarse con su familia”, afirmó el representante argentino ante la OEA.

Mientras tanto, Nicolás Maduro continúa detenido en Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores. Está previsto que vuelva a declarar ante la justicia estadounidense el próximo 17 de marzo. Este lunes se realizó la primera audiencia en el tribunal federal de Manhattan, donde el líder chavista enfrenta cuatro cargos, principalmente vinculados al narcotráfico.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Video.- Otro violento robo de motochorros: en el comienzo del año, se repiten los ataques en La Plata

El escándalo del Senado: un club de La Plata echó a uno de los detenidos acusado de abuso

Monotributo 2026: fecha límite para la recategorización y cómo hacer el trámite

En fotos | El candombe de La Plata inauguró su 2026 con la llamada colectiva de San Baltasar en Tolosa

"No se sabe": Christian Petersen recibió el alta, rompió el silencio y alimentó las especulaciones

Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación

Ignacio Miramón será presentado mañana tras firmar contrato con Gimnasia

Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina: confirmaron día, horario y sede
+ Leidas

Muerte y destrucción: lo que dejó el ataque de EE UU

Lluvia de denuncias: escala una presunta estafa en la Ciudad

Trump les agradeció a los medios por no difundir

Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia

¿Opción militar para anexar Groenlandia?

Según Trump, Venezuela le “entregará” petróleo

Caos en Europa, golpeada por la nieve y el hielo

Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación
Últimas noticias de Política y Economía

Con la nueva reforma laboral, la Provincia pierde $238 mil millones

Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA

La Libertad Avanza acelera con la Boleta Única en la Provincia

Un intendente se desmarca y sale a apoyar la intervención en Venezuela
Deportes
El campeón pone primera en City Bell
El debut copero será en cancha de Banfield
¿Cómo sigue el futuro de Cristian Medina?
Román Gómez se sumó al Bahía de Brasil
Todo al nueve: a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado
Policiales
Lluvia de denuncias: escala una presunta estafa en la Ciudad
Wiñazki sufrió un asalto y negoció con los ladrones
El horror en La Loma: mintió ante la Justicia y piden agravar su pena
Investigado por abusos en el Senado, su club de básquet decidió echarlo
Otro robo protagonizado por menores en Tolosa
Espectáculos
“Stranger Things”: ¿Por qué los fans aseguran que hoy se verá el verdadero final?
Luciano Castro, ¿infiel?: la verdad sobre el affaire que le rompió el corazón a Siciliani
Argentina, en carrera “Belén” mantiene viva la esperanza en los Oscar
Christian Petersen recibió el alta: “Los médicos no saben qué me disparó esto”
“Intrusos” al rojo vivo: una panelista se fue (o la fueron) y crece una feroz interna
Información General
Supergripe H3N2: un virus que no viajó y está acá
Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia
Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación
Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación
Alerta hantavirus: murió un chico de 14 años en el interior bonaerense

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla