Argentina ratificó en la OEA su apoyo al operativo de EE UU en Venezuela

El Gobierno cuestionó el rol que tuvo el organismo frente a las violaciones de derechos humanos en el país caribeño
La Argentina reiteró su respaldo al operativo encabezado por Estados Unidos en Venezuela durante una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada en Washington D.C. En ese marco, el Gobierno avaló la detención de Nicolás Maduro y volvió a exigir la liberación inmediata de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido por el régimen chavista a comienzos de diciembre de 2024.
La posición oficial fue expresada por el embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, quien alineó su discurso con la postura que el representante argentino ante la ONU, Francisco Tropepi, había planteado el día anterior ante el Consejo de Seguridad.
Durante su intervención, Cherniak sostuvo que “la Argentina valora la decisión y determinación demostrada por el presidente de Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela, que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro”. En ese sentido, recordó que el líder chavista es señalado como jefe del denominado Cartel de los Soles, organización que, al igual que el Tren de Aragua, fue declarada terrorista por el Gobierno argentino en 2025.
El diplomático consideró que los acontecimientos recientes pueden representar “un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región” y, al mismo tiempo, abrir una etapa que permita al pueblo venezolano “recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos”.
En otro tramo de su exposición, Cherniak formuló una dura crítica al desempeño del organismo regional frente a la situación venezolana. “La diplomacia del silencio es inaceptable”, afirmó, y sostuvo que mientras en distintos ámbitos internacionales se denunciaban prácticas de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad, “el silencio de la OEA retumbaba en nuestras sociedades, poniendo en duda el propósito mismo de esta organización”.
El embajador llamó a los países miembros a actuar de manera conjunta frente a los cambios en Venezuela, con el objetivo de combatir el narcoterrorismo y garantizar democracia, libertades y respeto por los derechos humanos en la región.
Con relación al gendarme argentino detenido en Venezuela, Cherniak denunció las “constantes violaciones a los derechos y a las libertades de las personas” en ese país y pidió el fin de las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
“Solicitamos con firmeza la inmediata liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, así como que se garantice su pronto y sano retorno al país para reencontrarse con su familia”, afirmó el representante argentino ante la OEA.
Mientras tanto, Nicolás Maduro continúa detenido en Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores. Está previsto que vuelva a declarar ante la justicia estadounidense el próximo 17 de marzo. Este lunes se realizó la primera audiencia en el tribunal federal de Manhattan, donde el líder chavista enfrenta cuatro cargos, principalmente vinculados al narcotráfico.
