Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

"El que las hace las paga": la novia del tiktoker de Javier Milei chocó contra un poste, dio 1,89 de alcoholemia y le secuestraron el auto

"El que las hace las paga": la novia del tiktoker de Javier Milei chocó contra un poste, dio 1,89 de alcoholemia y le secuestraron el auto
8 de Enero de 2026 | 15:14

Escuchar esta nota

Una joven influencer vinculada al presidente Javier Milei protagonizó este jueves un siniestro vial en la costa bonaerense, luego de chocar su vehículo contra un poste y dar positivo en un control de alcoholemia realizado en Mar del Tuyú. El test arrojó un resultado de 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima de lo permitido.

El hecho ocurrió durante un operativo de control llevado adelante por personal de tránsito en el marco del Operativo Sol. Tras el choque, los agentes procedieron al secuestro del vehículo, un Honda Fit, conforme a la normativa vigente en la provincia de Buenos Aires.

Según informaron fuentes policiales, la conductora —de 23 años— había sido observada previamente realizando maniobras imprudentes, lo que derivó en el impacto contra un poste del alumbrado público. Posteriormente, el test de alcoholemia confirmó que circulaba bajo los efectos del alcohol.

Ante la situación, su pareja, Iñaki Gutiérrez, integrante del equipo de comunicación del Gobierno nacional, debió acercarse al lugar para asistirla tras el procedimiento policial.

Cabe recordar que en la provincia de Buenos Aires rige la tolerancia cero para el consumo de alcohol al volante, por lo que cualquier nivel detectable constituye una infracción grave.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil

¿Se viene la ciclogénesis a La Plata? La lluvia no llegó, el jueves arrancó fresco y hay amenaza para el finde

Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados

Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos

VIDEO.- Barrios de La Plata, casi aislados: la escasa frecuencia de los micros, un drama

Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

El barigüí, un visitante de verano que "muerde" con todo en La Plata: ardor, fiebre y otros síntomas

Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero
+ Leidas

Ya se pueden solicitar los subsidios de luz y gas: quiénes pueden pedirlos y cómo es el trámite

Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados

El barigüí, un visitante de verano que "muerde" con todo en La Plata: ardor, fiebre y otros síntomas

El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil

Por Ayala, Estudiantes cobraría casi un millón de dólares

Impuesto Automotor: qué modelos de autos pasan a la órbita municipal este año

Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos
Últimas noticias de Política y Economía

Impuesto Automotor: qué modelos de autos pasan a la órbita municipal este año

"Jalabolas", el insulto del venezolano Diosdado Cabello a Milei

Javier Milei se reunió con la española Isabel Díaz Ayuso

Chivilcoy: el GTO esclareció el 80% de los delitos investigados en 2025
Deportes
Fotos y video.- Estudiantes abrió las puertas del Country: así se prepara el campeón
Nacho Miramón, el 5 que quería la gente del Lobo: "Estoy muy contento"
Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados
El Lobo logró la continuidad de Giampaoli
La pileta de Estancia y los arreglos en el polideportivo
Policiales
Fuerte choque entre colectivos en Balvanera: hay 18 heridos, tres graves
Detuvieron nuevamente al adolescente acusado de abuso sexual contra una nena de 5 años en La Plata
Pese a intentos por salvarlo, murió el chico de 15 años que presentaba signos de ahorcamiento
VIDEO. Falsos repartidores asaltaron a un delivery y le robaron la moto en La Plata
El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil
Espectáculos
“Vamos a hacerlo salir": Maxi López explicó su polémica frase tras las críticas por el nacimiento de su hijo
VIDEO. Griselda Siciliani, a calzón quitado: "Me lo confirmó", dijo sobre la infidelidad de Luciano Castro
Violencia de género: Romina Gaetani consiguió una restricción perimetral contra su ex novio 
Masterchef polémico: filtran el duro sobrenombre que le pusieron a Yanina Latorre
Crisis económica familiar: Cande Tinelli puso en venta su ropa usada, los precios, las prendas y las fotos
Información General
Uno por uno, los 10 autos 0Km más baratos en enero 2026
Incendios en Provincia de Buenos Aires: peligro extremo por zonas y mapa actualizado
VIDEO.- Tomaba café en la vereda y le cayó encima un blindex que se desprendió de un edificio
Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite
Los Tamagotchi cumplen 30 años y todavía siguen causando furor

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla