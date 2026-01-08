Una joven influencer vinculada al presidente Javier Milei protagonizó este jueves un siniestro vial en la costa bonaerense, luego de chocar su vehículo contra un poste y dar positivo en un control de alcoholemia realizado en Mar del Tuyú. El test arrojó un resultado de 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima de lo permitido.

El hecho ocurrió durante un operativo de control llevado adelante por personal de tránsito en el marco del Operativo Sol. Tras el choque, los agentes procedieron al secuestro del vehículo, un Honda Fit, conforme a la normativa vigente en la provincia de Buenos Aires.

Según informaron fuentes policiales, la conductora —de 23 años— había sido observada previamente realizando maniobras imprudentes, lo que derivó en el impacto contra un poste del alumbrado público. Posteriormente, el test de alcoholemia confirmó que circulaba bajo los efectos del alcohol.

Ante la situación, su pareja, Iñaki Gutiérrez, integrante del equipo de comunicación del Gobierno nacional, debió acercarse al lugar para asistirla tras el procedimiento policial.

Cabe recordar que en la provincia de Buenos Aires rige la tolerancia cero para el consumo de alcohol al volante, por lo que cualquier nivel detectable constituye una infracción grave.