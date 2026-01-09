Un salto de calidad para los juveniles de Quilmes

Aumento a estatales y docentes: gremios presionan y piden formalmente reabrir urgente la negociación
Aumento a estatales y docentes: gremios presionan y piden formalmente reabrir urgente la negociación
Adultos mayores internados, en abandono: sin visitas e incluso, hasta mueren solos
Picada mortal en el Bosque: la Justicia rechazó detener al condenado por la muerte de Iván Gómez
Con 500 extras y 200 técnicos: cuándo y en qué lugares de La Plata se filmará la nueva miniserie de Netflix
Fotos y video | Platenses celebraron el Día del Gauchito Gil: un ritual popular cargado de color y mitos
¡A los tumbos! El video del choque del Eugenia Rolón, la influencer cercana a Milei: estaba alcoholizada
El Zorro, tachado en el Lobo: Coccaro jugará en Newell's y Gimnasia buscará otro 9
Eduardo Domínguez puso el gancho y Estudiantes tiene "Barba" para rato
Intento de abuso en las duchas de en un camping de Berisso: la gente redujo al acusado
Dramático rescate a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este: entraron al mar y no pudieron salir
¿Un tapado? Quien es el lateral izquierdo al que le apunta Domínguez para el Pincha
“Sería el colmo que la Justicia se desdiga”: Julieta Prandi ante la apelación de Contardi
Salen a la luz imágenes de Romina Gaetani pidiendo auxilio y la Justicia le otorgó la perimetral contra su ex
Detuvieron nuevamente al adolescente acusado de abuso sexual contra una nena de 5 años en La Plata
Estalló el verano en un mayorista de La Plata: mecheros intentaron robar 24 protectores solares
La VTV, antes del aumento: impacto de la nueva tarifa, arreglos del auto y bronca en La Plata
"Me hizo mejor persona": Juan Pintado se despidió del Lobo y ya fue presentado en Nacional
“Suave”: la nueva filosofía de vida de Christian Petersen tras la falla multiorgánica
“Vamos a hacerlo salir": Maxi López explicó su polémica frase tras las críticas por el nacimiento de su hijo
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes también en Capital Federal y el Gran Buenos Aires
Chiqui Tapia saca músculo político y se junta con intendentes del PJ
VIDEO.- Tomaba café en la vereda y le cayó encima un blindex que se desprendió de un edificio
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
VIDEO. Griselda Siciliani, a calzón quitado: "Me lo confirmó", dijo sobre la infidelidad de Luciano Castro
Pese a intentos por salvarlo, murió el chico de 15 años que presentaba signos de ahorcamiento
Argentina deberá pagarle al FMI unos USD 13.500 millones por intereses en el próximo quinquenio
Incendios en Provincia de Buenos Aires: peligro extremo por zonas y mapa actualizado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Quilmes anunció una noticia de fuerte impacto para su proyecto deportivo: a partir de la próxima temporada, sus Divisiones Inferiores y la Reserva incluida (al igual que Ferro, que ya lo viene haciendo desde el año pasado)) pasarán a competir en Primera División del fútbol juvenil argentino.
La confirmación llegó mediante un comunicado oficial difundido en las redes sociales de la institución y marca un hito en el desarrollo formativo del club.
La decisión es el resultado de una gestión sostenida de la Secretaría de Fútbol Profesional y Juvenil, enmarcada dentro del trabajo que viene realizando la actual Comisión Directiva. Desde el club destacaron que este paso representa un punto de inflexión en el crecimiento del proyecto integral, con una planificación que apuntó tanto a lo deportivo como a lo estructural durante las últimas temporadas.
En ese sentido, desde Quilmes subrayaron que el ascenso no es casual, sino la consecuencia directa del esfuerzo colectivo de jugadores, cuerpos técnicos, coordinadores y todas las áreas que integran el fútbol juvenil.
El proceso de mejora constante permitió elevar el nivel competitivo y sentar las bases para dar este salto a la elite del fútbol formativo nacional.
El arribo de las Inferiores a la máxima categoría reafirma el compromiso del club con la formación integral de futbolistas y la jerarquización de las competencias. La institución remarcó que continúa consolidando un modelo que prioriza el talento genuino, la identidad y el sentido de pertenencia, valores históricos que atraviesan la vida del club y que ahora se proyectan en un escenario de mayor exigencia.
LE PUEDE INTERESAR
San Carlos le renueva el vínculo a cuatro pilares
LE PUEDE INTERESAR
Cambaceres tiene la lista confirmada de amistosos
Esta iniciativa se inscribe en una línea que ya tuvo antecedentes recientes en el fútbol argentino, con experiencias similares como las de Colón y Ferro, que el año pasado también accedieron a competir con sus Inferiores frente a clubes de Primera.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí