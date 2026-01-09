Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Un salto de calidad para los juveniles de Quilmes

Un salto de calidad para los juveniles de Quilmes

los pibes de quilmes

9 de Enero de 2026 | 02:47
Edición impresa

Quilmes anunció una noticia de fuerte impacto para su proyecto deportivo: a partir de la próxima temporada, sus Divisiones Inferiores y la Reserva incluida (al igual que Ferro, que ya lo viene haciendo desde el año pasado)) pasarán a competir en Primera División del fútbol juvenil argentino.

La confirmación llegó mediante un comunicado oficial difundido en las redes sociales de la institución y marca un hito en el desarrollo formativo del club.

La decisión es el resultado de una gestión sostenida de la Secretaría de Fútbol Profesional y Juvenil, enmarcada dentro del trabajo que viene realizando la actual Comisión Directiva. Desde el club destacaron que este paso representa un punto de inflexión en el crecimiento del proyecto integral, con una planificación que apuntó tanto a lo deportivo como a lo estructural durante las últimas temporadas.

En ese sentido, desde Quilmes subrayaron que el ascenso no es casual, sino la consecuencia directa del esfuerzo colectivo de jugadores, cuerpos técnicos, coordinadores y todas las áreas que integran el fútbol juvenil.

El proceso de mejora constante permitió elevar el nivel competitivo y sentar las bases para dar este salto a la elite del fútbol formativo nacional.

El arribo de las Inferiores a la máxima categoría reafirma el compromiso del club con la formación integral de futbolistas y la jerarquización de las competencias. La institución remarcó que continúa consolidando un modelo que prioriza el talento genuino, la identidad y el sentido de pertenencia, valores históricos que atraviesan la vida del club y que ahora se proyectan en un escenario de mayor exigencia.

Esta iniciativa se inscribe en una línea que ya tuvo antecedentes recientes en el fútbol argentino, con experiencias similares como las de Colón y Ferro, que el año pasado también accedieron a competir con sus Inferiores frente a clubes de Primera.

 

