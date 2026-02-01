Villa Castells sin agua: crecen los reclamos y el Acueducto Norte sigue sin dar respuestas

La familia y los allegados de Rocío Alvarito convocaron a una marcha para pedir justicia en La Plata
La falta de agua potable continúa golpeando a vecinos de Villa Castells, en la zona norte de La Plata, donde desde hace tiempo conviven con cortes prolongados, baja presión y un suministro irregular que, en algunos casos, no resulta apto para el consumo.
“En 11 y 491 sale un hilito de agua”, graficó un vecino. Otro habitante de la zona agregó: “Ahora tenemos muy, muy poquito, pero a veces estamos varios días sin una gota. No se puede vivir así, no entiendo qué hacen que no tenemos agua nunca, es cruel”.
Ante la ausencia de provisión domiciliaria o la presencia de agua que no puede beberse, muchas familias dependen de la entrega de bidones por parte de ABSA. Sin embargo, ese mecanismo también presentó inconvenientes días atrás (Léase: https://www.eldia.com/nota/2026-1-29-2-49-58-bronca-en-villa-castells-bidones-tras-las-rejas-y-vecinos-sin-agua-la-ciudad).
Vecinos denunciaron que al acercarse a la delegación de la empresa ubicada en 501 entre 15 y 16 se encontraron con el portón cerrado y carteles que indicaban que no había agua disponible. Habitualmente, cada familia puede retirar un bidón de ocho litros en horarios acotados, con el que debe cubrir todas sus necesidades diarias.
El trasfondo del conflicto está ligado al Acueducto Norte, una obra anunciada en 2017 para mejorar la distribución de agua potable en Villa Castells y Gonnet y poner fin a los históricos problemas de presión y salinidad.
Si bien el acueducto fue inaugurado en 2019, nunca funcionó de manera plena. Desde ABSA se indicó tiempo atrás que la empresa no recepcionó la obra por falencias técnicas, lo que derivó en reclamos al contratista y en un funcionamiento parcial del sistema.
En junio de 2023 se lanzó una licitación para la rehabilitación del acueducto. De acuerdo a fuentes del Ministerio de Infraestructura bonaerense, los trabajos continúan y se encuentran en una etapa de puesta en funcionamiento, con circulación de agua y aumento progresivo de la presión, aunque sin una fecha concreta de finalización.
Las mismas fuentes reconocen que se trata de una intervención compleja y atravesada por errores de origen, por lo que tampoco puede asegurarse una solución definitiva.
Mientras tanto, la falta de agua volvió a generar presentaciones y pedidos de explicaciones en el ámbito del Concejo Deliberante, donde se solicitó al Ejecutivo municipal que informe sobre el estado real de la obra, su avance y los plazos previstos.
En los barrios afectados, la situación se vive con creciente malestar. Muchos vecinos aseguran que debieron instalar bombas para intentar aprovechar la escasa presión nocturna y otros directamente recurren a la compra de bidones.
