Crecen los reclamos por cloacas tapadas y pérdidas de agua en Tolosa

1 de Febrero de 2026 | 02:26
Edición impresa

Vecinos del “Barrio Las Mil Casas” denunciaron que “desde hace más de 15 días sufren por las cloacas obstruidas en la zona de 4 casi 523”. Siguen “sin tener respuesta de ABSA pese a reiterados reclamos que fueron dados por cerrados sin solución”. La situación, que generó un foco infeccioso, se agrava con una pérdida de agua que lleva meses sin repararse en la esquina de 5 y 524.

 

