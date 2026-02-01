Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |breves

Fiesta de la Candelaria en la Catedral y misa mensual por difuntos

Fiesta de la Candelaria en la Catedral y misa mensual por difuntos
1 de Febrero de 2026 | 02:29
Edición impresa

Mañana se llevará a cabo la Fiesta de la Candelaria en la Catedral de La Plata (14 entre 51 y 53), una celebración tradicional en la que se realizará la bendición de las velas. Las misas están previstas a las 8 en la Capilla de los Dolores, a las 12 en el Camarín de la Virgen y a las 19.30 en el Altar Mayor, donde también se celebrará la misa mensual por los difuntos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación

Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles

Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi

En Fotos | Autos abandonados, "suburbios" y zona "militarizada" en el centro de La Plata en el rodaje de Netflix

VIDEO.- Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en La Plata

"Tenía que tomarse el micro en La Plata y nunca llegó": desesperada búsqueda de una joven y su bebé

Amenazan con realizar un paro de trenes para la próxima semana
+ Leidas

Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi

Kicillof, entre los consejos de un histórico y el abrazo de oso que le ofrece La Cámpora

El Rojo igualó con el Fortín y no despega

La siderúrgica nacional en crisis

La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones

Estudiantes: la racha negativa que busca cortar en Varela

Los números de la suerte del domingo 1 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

Bolsitas de nicotina: sin humo, pero con polémica, desembarcan en la Ciudad
Últimas noticias de La Ciudad

Aunque no detalla obras ni contratos, el Astillero vuelve a concentrar una de las partidas más altas

Cuando la cabeza no para: la ansiedad y el insomnio, entre las consultas más frecuentes de los platenses en ChatGPT

El satélite con sello local más cerca de la Luna

VIDEO. La Plata tiene hasta 20 incendios por día y entró en alerta regional
Policiales
VIDEO. “Control y violencia”: la familia de Rocío Alvarito rompió el silencio
“Esperamos justicia”: el caso Costilla, ante una audiencia clave
“Pequeño J”, a un paso de volver a Argentina
VIDEO. Con la promesa de “gestionar descuentos”, asaltaron a dos jubilados
Varios heridos tras un choque en Punta Lara
Deportes
Boca busca resurgir y River, seguir dulce
Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi
Estudiantes: la racha negativa que busca cortar en Varela
Cetré, la compra histórica del Paranaense
Maher Carrizo jugará en el Ajax de Países Bajos
Información General
Cerca de La Plata, un desastre: un temporal feroz azotó el partido de Cañuelas
Recambio turístico: se esperan rebajas y nuevos picos de ocupación
Sobrevivió dos días sin pulmones y tuvo que recibir un trasplante doble
Fuerte temporal causó graves destrozos a solo 60 kilómetros de La Plata
Un distrito del interior salió con drones especiales a combatir al barigüí, la "mosca que muerde"
Espectáculos
El amor está en el aire: en el mes de San Valentín, la pantalla se pone melosa
Lamar, Gaga y presencia argentina: todo lo que hay que saber de los Grammy
El disco más caro de la historia: la historia del álbum que tiene una sola copia y que no puede escucharse
Susana sigue festejando: cenó con Darín y amigos
¿Jovatas? ¡No! “Generación Silver”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla