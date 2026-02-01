Piedrazos, corridas y otra madrugada sin “pegar un ojo”

Vecinos de Tolosa volvieron a vivir una madrugada de terror en un sector castigado desde hace meses por la inseguridad. La zona comprendida entre 120 y 122, y de 531 a 520, fue escenario de una seguidilla de hechos violentos que mantuvieron en vilo a los frentistas durante toda la noche.

Según relataron los residentes, todo comenzó alrededor de la 1.05, cuando se escucharon corridas, gritos y piedrazos contra viviendas. El primer blanco fue un taller ubicado en 121 y 527, que ya sufrió varios robos, y luego los ataques se trasladaron a casas de 121 entre 526 y 527. Los delincuentes, aseguran, arrojaban piedras contra las fachadas para comprobar si había personas en el interior.

La situación genera aún más indignación porque estos episodios ocurrieron a escasos 20 metros de la garita de seguridad instalada en 121 y 527. “Viven midiendo si prendés la luz, si salís o si reaccionás. Si no hacés nada, confirman que la casa está vacía”, dijo un vecino. “Así no se puede vivir”, afirmó.