Un video delató al ladrón de bicicletas en Tolosa

Un joven de 18 años fue aprehendido en Tolosa acusado de haber robado una bicicleta del interior de una vivienda, luego de que el hecho quedara registrado en un video que comenzó a circular por redes sociales y permitió a la Policía avanzar rápidamente en su identificación.

El episodio ocurrió en una casa ubicada en calle 524 entre 115 y 116, donde la víctima, una mujer de 29 años, advirtió la sustracción de una bicicleta tipo mountain bike, color negro con detalles verdes, y de otros rodados pertenecientes a menores. De acuerdo a la información oficial, el autor del robo habría forzado el candado de una reja para ingresar al domicilio.

Si bien la damnificada manifestó en un primer momento que no tenía intenciones de radicar la denuncia y que intentaría recuperar por sus propios medios las bicicletas sustraídas, las imágenes del ilícito comenzaron a difundirse y llegaron a conocimiento del personal policial, que inició tareas para esclarecer el hecho.

En ese marco, durante un patrullaje preventivo por la zona de 520 y 119, los efectivos observaron a un joven que circulaba a bordo de una bicicleta con características idénticas a la robada y que vestía ropa similar a la que se veía en el video. Al interceptarlo, y de manera casi simultánea, se presentó en el lugar la víctima, y reconoció de inmediato la bicicleta como de su propiedad.