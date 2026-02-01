Con apoyo de EEUU, Argentina consiguió más de US$ 800 millones para pagarle al FMI

El Gobierno nacional concretó hoy una maniobra clave para afrontar sus obligaciones externas. A través de una operación directa con el Tesoro de los Estados Unidos, el país adquirió Derechos Especiales de Giro (DEG) por un monto total de 872 millones de dólares. Estos activos se utilizarán de forma exclusiva para el pago de intereses de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La compra de estos activos financieros permite que el Ministerio de Economía cubra los vencimientos de corto plazo sin una afectación directa y drástica de las reservas líquidas del Banco Central. La operación con el gobierno estadounidense facilita el acceso a la moneda técnica que utiliza el organismo multilateral de crédito para sus transacciones.

El desembolso de los US$ 872 millones corresponde a los cargos por intereses y sobrecargos que la Argentina debe abonar de acuerdo al cronograma vigente. Este pago ocurre en un marco de constantes negociaciones con el staff del FMI para la revisión de las metas fiscales y las pautas de acumulación de reservas previstas para el primer trimestre de 2026.

Analistas locales sostienen que este tipo de acuerdos de compra de DEGs resultan habituales cuando el país requiere liquidez inmediata en esa unidad de cuenta específica. La ayuda del Tesoro de los Estados Unidos garantiza que la Argentina evite un incumplimiento técnico y mantenga la regularidad en sus pagos de deuda externa.

Con este movimiento, el equipo económico busca enviar una señal de cumplimiento a los mercados internacionales, mientras espera la próxima aprobación de los desembolsos correspondientes a las revisiones del programa vigente.