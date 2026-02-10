Paritarias bonaerenses sin confirmar e interrogantes por la suba salarial

En la inflación de enero, los alimentos treparon un 4,7% y un producto casi duplica su precio
Los gremios que agrupan a docentes y trabajadores estatales aguardan que la Provincia formalice una nueva convocatoria para discutir salarios. Estiman que será antes del fin de semana, pero no tienen certezas.
El tiempo corre para comenzar la liquidación de los sueldos de febrero. El 15 debe comenzar este proceso y la negociación sigue sin registrar avances.
La semana pasada el gobierno de Axel Kicillof propuso una suba del 2 por ciento a partir de este mes que fue rechazada de plano por los sindicatos, incluso por los más dialoguistas. Ahora todos aguardan un nuevo llamado en el que podría aparece alguna propuesta superadora.
Fuentes sindicales que participan de las negociaciones reconocen que la situación financiera de la Provincia es por demás delicada. “Los funcionarios nos lo han dicho: no hay demasiado margen para aplicar una suba que permita recuperar lo que perdimos el año pasado”, sostienen.
La Provincia dispuso una mejora del 4,5 por ciento en enero. Pero una parte (el 1,5 por ciento) fue retroactiva a diciembre. Esa suba ya se cobró. La parte neta correspondiente al primer mes del año fue del 3 por ciento y ayer el INDEC difundió la inflación que trepó al 2,9 por ciento. De esta forma, los sueldos de los empleados públicos quedaron en línea con el costo de vida, pero lejos de recuperar lo perdido durante el complicado 2025.
De acuerdo a estimaciones de los sindicatos, el año pasado los sueldos perdieron alrededor de 5 puntos con la inflación.
Ese es el contexto en el que se desarrolla la discusión actual. Por un lado, el intento sindical por recuperar lo perdido. Por el otro, la compleja situación financiera de la Provincia producto del feroz recorte de recursos nacionales. Y ahora se suma otro elemento: la inflación, una variable clave de la economía que parecía haber domado el gobierno de Javier Milei, que ingresó en un espiral ascendente.
Buena parte de la negociación discurre bajo una mirada dual. Por un lado, el impacto que tendrá la suba. Y por el otro, si la mejora alcanzará para convencer a todos los gremios docentes de que comiencen las clases en tiempo y forma.
El 2 de marzo está marcado en el calendario como el día del arranque del ciclo lectivo 2026. Ese mismo día, se estima, Kicillof deberá asistir a la Legislatura a dar el discurso de apertura de las sesiones ordinarias. En lo que va de la gestión de Kicillof en la Provincia, las clases han comenzado sin sobresaltos. La expectativa oficial es que ese derrotero no sufra alteraciones en este 2026.
En un contexto de negociación complejo, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) fue uno de los gremios que rechazó el aumento que el resto de los sindicatos terminó avalando en enero.
También hubo chispazos con los judiciales, aunque finalmente terminaron aceptando “en disconformidad”. Frente a este escenario, los gremios esperan un llamado oficial para jueves o viernes en una semana que aparece atípica. Es que hoy la mayoría de las organizaciones marcharán al Congreso para rechazar el proyecto de reforma labora que se discutirá en el Senado.
Incluso de esa manifestación pública participarán el propio Kicillof y buena parte de su equipo de gobierno. Luego del miércoles bisagra los gremios aguardan la convocatoria en la que podría aparecer una oferta superior al 2 por ciento rechazado.
Parte de la mirada estará puesta en la inflación. El relevamiento de diversas consultoras había proyectado un índice para enero del 2,4 por ciento que resultó superado en 0,5 por ciento. Para febrero la proyección era de 2,1 por ciento, pero todo parece indicar que rondará en valores similares a los del mes pasado.
