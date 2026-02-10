El pase de Edwuin Cetré a Boca por ahora esta caído y, ¿Botafogo vuelve a la carga por Medina?

Paritarias bonaerenses sin confirmar e interrogantes por la suba salarial
El colombiano, que estaba muy cerca de partir rumbo a Boca luego de arduas negociaciones y quedar marginado de la consideración del DT de Estudiantes, pareciera quedarse en Estudiantes luego de que se frenó su pase al Xeneize. Además, el Botafogo de Brasil -que habría sorteado los problemas económicos que le impedían incorporar futbolistas- volvería a la carga por otro de los futbolistas clave del equipo comandado por Eduardo Domínguez.
Luego de dos años en el Pincha, y su situación a la espera de ser oficializada en Boca, las negociaciones por su salida de Estudiantes volvieron a frenarse. Cabe recordar que semanas atrás, Cetre, había viajado a Brasil para sumarse al Athlético Paranaense.
Ayer, el colombiano llegó en un vehículo particular al estadio para presenciar la victoria del Pincha ante Deportivo Riestra por la mínima. Desde un palco de la calle 1, Cetré disfrutó y gritó desaforadamente el gol de Guido Carrillo de cabeza. Por aquellas horas, Estudiantes terminaba de pulir los detalles de su venta con el Xeneize, quien le comprará el 50% del pase en casi 4 millones de dólares.
Sin embargo, este martes por la noche, al momento que el Xeneize negociaba con el DIM de Colombia -que posee el 50% restante del pase del jugador- el acuerdo no se habría estancado por diferencias económicas que tienen con el conjunto cafetero y podría estar vinculada dudas con la revisión médica.
El atacante colombiano había viajado a Brasil, se había despedido de los hinchas, de sus compañeros, del cuerpo técnico y hasta del staff del Country de City Bell. Athletico Paranaense desistió de contratarlo por “divergencias” a la hora de firmar el traspaso. De inmediato se informó que no se habían puesto de acuerdo en los números con el DIM y que por eso el pase se había caído.
Entonces, al caerse su pase a Paranaense y ahora frenarse su pase a Boca, en Estudiantes se encendieron las alarmas porque más allá del poder futbolístico que su presencia significa, las arcas necesitan ingreso de dinero para sostener la estructura del actual plantel profesional. Además, en caso de quedarse vistiendo la camiseta albirroja, competiría con Brian Aguirre, que concretó su estreno ayer y fue el autor de la asistencia para el único grito de la noche.
En tanto en Estudiantes no quieren saber nada con la salida de otro jugador, el club brasileño haría un nuevo intento por llevarse a Cristian Medina a sus filas. Luego de ser considerado el futbolista a vender en este mercado, tras ser buscado por clubes de Brasil y de ligas europeas que no fueron las más seductoras, el jugador y su representación llegaron a un acuerdo para que se quede seis meses con la camiseta del Pincha.
Sin embargo, trascendió en las últimas horas que Botafogo quiere volver a la carga y mejorar su oferta para quedarse con el volante que el lunes volvió a recibir una ovación al ser reemplazado en el segundo tiempo.
foto: nicolás braicovich
El pase está registrado en Estudiantes, pero el grupo de Foster Gillett es quien tiene el poder sobre su transferencia o no. Lo que el año pasado era una relación muy fluida se terminó estancando y en los últimos meses no hubo buen diálogo.
Como el Fogao logró levantar las inhibiciones está en condiciones para salir nuevamente al mercado que para desgracia del fútbol argentino en Brasil cierra el 31 de marzo. En este caso la palabra del jugador parece que sería determinante.
