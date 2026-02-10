Guardia alta: Falcón Pérez, el árbitro para el clásico Gimnasia - Estudiantes

Paritarias bonaerenses sin confirmar e interrogantes por la suba salarial
Paritarias bonaerenses sin confirmar e interrogantes por la suba salarial
El anuncio del árbitro del clásico del domingo entre Gimnasia y Estudiantes se oficializó esta noche con la designación de Yael Falcón Pérez. A la hora de decidir la autoridad máxima, quedaron descartados algunos nombres pesados como Nicolás Ramírez (lesionado), Facundo Tello (dirigió Estudiantes-Riestra por la cuarta fecha) y Darío Herrera (estuvo al frente de Barracas Central-Gimnasia). Otra alternativa que se barajaba era la de Leandro Rey Hilfer.
Yael Falcón Pérez tiene 37 años, dirige en la Liga Profesional desde 2019 y se convirtió en árbitro internacional en 2022. Es uno de los grandes candidatos a ser mundialista este año cuando se dispute la cita ecuménica en Estados Unidos, Canadá y México.
Su récord con Gimnasia es de 4 victorias triperas, 6 empates y 6 derrotas. En tanto que a estudiantes lo dirigió en 13 ocasiones con 7 triunfos, 4 igualdades y 2 caídas.
Jueves 12 de febrero
19.00 Tigre – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
Cuarto árbitro: Manuel Girett
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Nahuel Viñas
21.15 Argentinos – River (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Julio Fernández
Viernes 13 de febrero
20.00 Independiente – Lanús (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: José Carreras
AVAR: Javier Uziga
22.15 Unión – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: José Díaz
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Mariana De Almeida
22.15 Defensa y Justicia – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Gastón Suárez
Sábado 14 de febrero
17.30 Banfield – Racing (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Nelson Sosa
19.45 Talleres – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Guillermo González
VAR: Sebastian Bresba
AVAR: Germán Delfino
19.45 Huracán – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Diego Verlotta
22.00 Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Franco Moron
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Diego Ceballos
22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Diego Martin
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Marcos Horticolou
Domingo 15 de febrero
17.00 Gimnasia – Estudiantes (Interzonal) -TNT Sports-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Hugo Paez
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Diego Romero
19.30 Boca – Platense (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Carlos Córdoba
22.00 Rosario Central – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Gabriel Chade
Cuarto árbitro: Mauricio Martin
VAR: Nicolás Ramírez
AVAR: Lucas Germanotta
22.00 Instituto – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Hector Paletta
AVAR: Lucas Pardo
Lunes 16 de febrero
19.00 Deportivo Riestra – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Gisella Trucco
Para comentar suscribite haciendo click aquí