Guardia alta: Falcón Pérez, el árbitro para el clásico Gimnasia - Estudiantes

El anuncio del árbitro del clásico del domingo entre Gimnasia y Estudiantes se oficializó esta noche con la designación de Yael Falcón Pérez. A la hora de decidir la autoridad máxima, quedaron descartados algunos nombres pesados como Nicolás Ramírez (lesionado), Facundo Tello (dirigió Estudiantes-Riestra por la cuarta fecha) y Darío Herrera (estuvo al frente de Barracas Central-Gimnasia). Otra alternativa que se barajaba era la de Leandro Rey Hilfer.

Yael Falcón Pérez tiene 37 años, dirige en la Liga Profesional desde 2019 y se convirtió en árbitro internacional en 2022. Es uno de los grandes candidatos a ser mundialista este año cuando se dispute la cita ecuménica en Estados Unidos, Canadá y México.

Su récord con Gimnasia es de 4 victorias triperas, 6 empates y 6 derrotas. En tanto que a estudiantes lo dirigió en 13 ocasiones con 7 triunfos, 4 igualdades y 2 caídas.

Fecha 5

Jueves 12 de febrero

19.00 Tigre – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Manuel Girett

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Nahuel Viñas

21.15 Argentinos – River (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Julio Fernández

Viernes 13 de febrero

20.00 Independiente – Lanús (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: José Carreras

AVAR: Javier Uziga

22.15 Unión – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: José Díaz

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Mariana De Almeida

22.15 Defensa y Justicia – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Gastón Suárez

Sábado 14 de febrero

17.30 Banfield – Racing (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Nelson Sosa

19.45 Talleres – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Guillermo González

VAR: Sebastian Bresba

AVAR: Germán Delfino

19.45 Huracán – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Diego Verlotta

22.00 Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Franco Moron

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Diego Ceballos

22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Diego Martin

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Marcos Horticolou

Domingo 15 de febrero

17.00 Gimnasia – Estudiantes (Interzonal) -TNT Sports-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Hugo Paez

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Diego Romero

19.30 Boca – Platense (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Carlos Córdoba

22.00 Rosario Central – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Gabriel Chade

Cuarto árbitro: Mauricio Martin

VAR: Nicolás Ramírez

AVAR: Lucas Germanotta

22.00 Instituto – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Hector Paletta

AVAR: Lucas Pardo

Lunes 16 de febrero

19.00 Deportivo Riestra – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Gisella Trucco