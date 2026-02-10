Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante y acumula un pozo de $5.000.000: ¿cuándo sale la nueva tarjeta?

Deportes

Guardia alta: Falcón Pérez, el árbitro para el clásico Gimnasia - Estudiantes

Guardia alta: Falcón Pérez, el árbitro para el clásico Gimnasia - Estudiantes
10 de Febrero de 2026 | 21:14

Escuchar esta nota

El anuncio del árbitro del clásico del domingo entre Gimnasia y Estudiantes se oficializó esta noche con la designación de Yael Falcón Pérez. A la hora de decidir la autoridad máxima, quedaron descartados algunos nombres pesados como Nicolás Ramírez (lesionado), Facundo Tello (dirigió Estudiantes-Riestra por la cuarta fecha) y Darío Herrera (estuvo al frente de Barracas Central-Gimnasia). Otra alternativa que se barajaba era la de Leandro Rey Hilfer.

Yael Falcón Pérez tiene 37 años, dirige en la Liga Profesional desde 2019 y se convirtió en árbitro internacional en 2022. Es uno de los grandes candidatos a ser mundialista este año cuando se dispute la cita ecuménica en Estados Unidos, Canadá y México.

Su récord con Gimnasia es de 4 victorias triperas, 6 empates y 6 derrotas. En tanto que a estudiantes lo dirigió en 13 ocasiones con 7 triunfos, 4 igualdades y 2 caídas.

Fecha 5

Jueves 12 de febrero

19.00 Tigre – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Manuel Girett

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Nahuel Viñas

21.15 Argentinos – River (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Julio Fernández

Viernes 13 de febrero

20.00 Independiente – Lanús (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: José Carreras

AVAR: Javier Uziga

22.15 Unión – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: José Díaz

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Mariana De Almeida

22.15 Defensa y Justicia – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Gastón Suárez

Sábado 14 de febrero

17.30 Banfield – Racing (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Nelson Sosa

19.45 Talleres – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Guillermo González

VAR: Sebastian Bresba

AVAR: Germán Delfino

19.45 Huracán – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Diego Verlotta

22.00 Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Franco Moron

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Diego Ceballos

22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Diego Martin

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Marcos Horticolou

Domingo 15 de febrero

17.00 Gimnasia – Estudiantes (Interzonal) -TNT Sports-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Hugo Paez

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Diego Romero

19.30 Boca – Platense (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Carlos Córdoba

22.00 Rosario Central – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Gabriel Chade

Cuarto árbitro: Mauricio Martin

VAR: Nicolás Ramírez

AVAR: Lucas Germanotta

22.00 Instituto – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Hector Paletta

AVAR: Lucas Pardo

Lunes 16 de febrero

19.00 Deportivo Riestra – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Gisella Trucco

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral: negociaciones de último momento

VIDEO. A 100 años del Plus Ultra, la historia del primer avión que unió Europa y La Plata

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

VIDEO. El Lobo tuvo demasiados errores y sufrió una derrota justa

VIDEO. “Sextorsión mortal”, cuando el delito no se apaga tras las rejas: un suicidio y amenazas desde La Plata

Del reality a la ficción: el show de Wanda y Maxi sigue en las redes

El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado
+ Leidas

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Estudiantes y un alivio económico tras un fallo favorable de la FIFA

Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros

Gran juntada therian en la Provincia: dónde es la reunión, a qué hora y lo que hay que saber

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

Kicillof y Alak presentaron el final de la obra del acueducto Norte: "La Plata esperaba esto hace 80 años"
Últimas noticias de Deportes

El pase de Edwuin Cetré a Boca por ahora esta caído y Botafogo vuelve a la carga por Medina

La Reserva del Lobo empató 1 a 1 ante Instituto en Estancia Chica

VIDEO. Muslera volvió al arco de Estudiantes, mantuvo la valla y ya se enfoca en el clásico

VIDEO. "El fútbol siempre da la revancha" , el mensaje de Giampaoli con el clásico como horizonte
Política y Economía
En escuelas y facultades de La Plata hay paro docente contra la reforma laboral
Con el aumento por inflación, ¿cuánto cobrarán los jubilados en marzo?
Cambios en los Registros del Automotor: el Gobierno les quitó el manejo de los legajos inactivos
Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral
Pareja mete mano en el armado territorial de La Libertad Avanza
La Ciudad
Alerta “Amarillo” por tormentas en la Provincia, ¿afectará a La Plata?
VIDEO. Un incendio de pastizales mantiene en vilo a los vecinos de San Carlos
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $5.000.000: ¿cuándo sale la nueva tarjeta?
Con un ciclo especial de cine, se inaugura la Sala Fernando Ezequiel “Pino” Solanas en el Pasaje Dardo Rocha
Otro edificio de La Plata con desprendimientos y el peligro siempre latente de accidentes
Espectáculos
Wanda Nara liquidó a la China Suárez: “Que deje de usar mi ropa”
La Corte Suprema rechazó una demanda a Martín Cirio de su ex pareja
Moria Casán volvió a llamar “Escupidero” a Silvina Escudero en vivo
“No me salen las palabras”, Romina Gaetani y el estremecedor relato tras declarar en la fiscalía
Ricardo Arjona, nueva función y récord en Argentina: ¿cuándo y dónde comprar las entradas?
Policiales
Operaron a Bastián Jérez por octava vez, a casi un mes del accidente en Pinamar
El temible prontuario de uno de los ladrones atrapados tras la persecución cinematográfica en La Plata
VIDEO. Un incendio de pastizales mantiene en vilo a los vecinos de San Carlos
El dólar sigue en retroceso y alcanzó su nivel más bajo en casi tres meses
Corte de tránsito y “sirenazo” en Rosario por la protesta policial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla