Policiales |había recuperado la libertad hace menos de un año

El temible prontuario de uno de los ladrones atrapados tras la persecución cinematográfica en La Plata

El temible prontuario de uno de los ladrones atrapados tras la persecución cinematográfica en La Plata
10 de Febrero de 2026 | 19:41

Escuchar esta nota

La investigación sobre la persecución por las calles de La Plata y el enfrentamiento armado en la Megatoma de Los Hornos sumó un dato revelador: uno de los detenidos por el asalto, capturado tras un operativo cerrojo, cuenta con un extenso historial penal. Además, se conoció que abandonó la cárcel hace pocos meses tras cumplir una condena por delitos graves.

El acusado permaneció privado de su libertad desde el año 2021 hasta el 1 de mayo de 2025. Su detención se vinculó a las causas acumuladas bajo las carátulas de robo calificado de mercadería transportada y coacción agravada por el uso de armas. Este último cargo incluyó el agravante de haber ocurrido en un contexto de violencia de género, expediente en el cual intervino el Juzgado de Responsabilidad Juvenil N° 1 de La Plata.

El acusado recuperó la libertad el pasado 1 de mayo de 2025, tras su egreso de la Unidad Penitenciaria N° 1 de Olmos. A pesar de su paso por el sistema carcelario, el individuo volvió a las andadas y protagonizó ayer el violento episodio que puso en vilo a los vecinos de la zona de 7 y 48, donde se enfrentó con agentes policiales luego de un atraco.

Tras la nueva detención, la justicia platense analizó estos antecedentes para determinar la peligrosidad del imputado. El hecho de que el delincuente reincidiera en menos de un año de haber salido de prisión complicó su situación procesal. Actualmente, el sujeto permanece bajo custodia y enfrenta nuevos cargos por robo agravado, resistencia a la autoridad y portación ilegal.

El hecho

Escenas de extrema tensión se vivieron este martes por la tarde en las calles de La Plata. Lo que comenzó como un robo a mano armada en pleno centro de la Ciudad derivó en una persecución cinematográfica que atravesó varias localidades y terminó con un delincuente baleado y otro atrapado sobre los techos de una vivienda.

El episodio se originó en la intersección de calle 21 y 51, donde dos hombres armados irrumpieron en un comercio. Bajo amenazas de muerte, los malvivientes se apoderaron de la caja registradora y, para asegurar su huida, sustrajeron un vehículo Smart de color blanco.

La persecución se extendió hasta la esquina de 80 y 146, donde los delincuentes se vieron acorralados por el despliegue policial. Allí, abandonaron el Smart, que presentaba impactos de bala, y continuaron la huida a pie en distintas direcciones.

El operativo finalizó a los pocos metros con un saldo violento, luego de que el primer sospechoso fue reducido en la calle con una herida de arma de fuego en su pierna izquierda. A los pocos minutos, recibió asistencia médica bajo custodia policial. Por otro lado, el segundo sospechoso intentó una maniobra desesperada ocultándose en las alturas, pero fue aprehendido sobre el techo de una propiedad cercana tras un breve rastrillaje por la zona.

La policía logró recuperar el vehículo y los elementos sustraídos. En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica para recolectar vainas servidas y realizar las pericias correspondientes sobre el Smart recuperado. 

