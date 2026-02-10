Operaron a Bastián Jérez por octava vez, a casi un mes del accidente en Pinamar

Bastián Jerez, el niño de 8 años que se recupera a casi un mes del choque entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en la ciudad balnearia de Pinamar, fue sometido a su octava cirugía y primera en el Hospital Italiano de San Justo. Según informaron fuentes cercanas, el menor atravesó un “drenaje de líquido abdominal y el reemplazo de la válvula”, procedimiento que concluyó en la tarde de este martes 10 de febrero.

Asimismo, en diálogo con este medio, se constató que la cirugía estaba en conocimiento de los equipos médicos de Mar del Plata y del nosocomio bonaerense, y “se definió hacerla en destino que ya estaba cerca de la familia”, luego del traslado desde la ciudad balnearia.

Bastián fue trasladado el pasado 9 de febrero desde el Hospital Materno marplatense hacia la clínica privada y es que el lugar de destino “no fue un centro de rehabilitación únicamente, sino un efector que tuviera alta complejidad porque iba a necesitar ambas atenciones”, ya que atraviesa la recuperación y además los cuidados de la cirugía.

El menor despertó del coma farmacológico el pasado 4 de febrero y su mamá confirmó en redes sociales que logró reconocerlos, además de que ya pudo hacer algunas expresiones entre sonrisas y gestos de enojo para comprobar su movilidad.

En la localidad costera, atravesó siete intervenciones quirúrgicas y el reciente traslado incluyó un vuelo sanitario y concluyó con un importante despliegue del operativo policial en la puerta del nosocomio en el que permanecerá en la Unidad de Terapia Intensiva y luego iniciará un extenso proceso de rehabilitación motriz.