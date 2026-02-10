Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante y acumula un pozo de $5.000.000: ¿cuándo sale la nueva tarjeta?

Política y Economía

Pareja mete mano en el armado territorial de La Libertad Avanza

Pareja mete mano en el armado territorial de La Libertad Avanza
10 de Febrero de 2026 | 20:10

Escuchar esta nota

Algunos fueron reflejo del resultado electoral que impuso la necesidad de reacomodar piezas en la conducción de los territorios. Otros, en cambio, apuntaron a otorgar responsabilidades a nuevos dirigentes. De una u otra forma, La Libertad Avanza en la Provincia transita por una etapa de movimientos internos que se verifica en varias de las secciones electorales.

El encargado de ejecutarlos es Sebastián Pareja, el presidente de LLA en territorio bonaerense y hombre de confianza de Karina Milei. Foto de por medio, los movimientos se comunican a través de las cuentas de La Libertad Avanza de la Provincia.

El proceso se fue acelerando en los últimos días pero, en rigor, arrancó allá por finales de noviembre en la Séptima sección electoral donde LLA obtuvo en los comicios de septiembre un resultado muy por debajo de lo esperado, al punto que el peronismo se quedó con los tres senadores que estaban en juego.

Pareja metió mano y designó allí a Pablo Disalvo. Oriundo de Chillar, es un dirigente que responde al presidente de LLA que hace un tiempo lo había designado como director de Asuntos Municipales del gobierno nacional.

Disalvo llega para reemplazar a Alejandro Speroni, líder de la agrupación La Púrpura que congrega a profesionales libertarios, que quedó apuntado por el resbalón electoral.

Antes de fin de año se produjo otro de los cambios. Con muy poco ruido, quien se hizo cargo de la coordinación de la Octava sección (La Plata) fue Micaela Fragasso, funcionaria en el Anses. Quedó a cargo de la sección Capital luego de que tanto Juanes Osaba como Matías De Urraza, anteriores coordinadores, fueran electos legisladores provinciales.

LE PUEDE INTERESAR

Paritarias bonaerenses sin confirmar e interrogantes por la suba salarial

LE PUEDE INTERESAR

Revés contra Alberto Fernández en la causa por violencia a Fabiola Yañez

En los últimos días ese proceso se aceleró.  En la Segunda Sección Analía Corvino, quien asumió como diputada provincial, dejó su lugar en manos de Ezequiel Saccani, ex dirigente del PRO y referente libertario de Pergamino.

Ese cambio hizo ruido del fuerte hacia adentro de LLA: Saccani enfrentó a los libertarios en los comicios de septiembre con la lista seccional de Hechos que impulsaron los hermanos Passaglia.

El último movimiento se produjo hace algunas horas y tuvo como epicentro la Primera sección electoral. El senador provincial Luciano Olivera tomará el mando de esa región y reemplazará a Andrea Vera, hija del legislador provincial Ramón “Nene” Vera, actual diputada nacional.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral: negociaciones de último momento

VIDEO. A 100 años del Plus Ultra, la historia del primer avión que unió Europa y La Plata

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

VIDEO. El Lobo tuvo demasiados errores y sufrió una derrota justa

VIDEO. “Sextorsión mortal”, cuando el delito no se apaga tras las rejas: un suicidio y amenazas desde La Plata

Del reality a la ficción: el show de Wanda y Maxi sigue en las redes

El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado
+ Leidas

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Estudiantes y un alivio económico tras un fallo favorable de la FIFA

Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros

Gran juntada therian en la Provincia: dónde es la reunión, a qué hora y lo que hay que saber

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

Kicillof y Alak presentaron el final de la obra del acueducto Norte: "La Plata esperaba esto hace 80 años"
Últimas noticias de Política y Economía

Con el aumento por inflación, ¿cuánto cobrarán los jubilados en marzo?

Cambios en los Registros del Automotor: el Gobierno les quitó el manejo de los legajos inactivos

Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral

Paritarias bonaerenses sin confirmar e interrogantes por la suba salarial
Deportes
El pase de Edwuin Cetré a Boca por ahora esta caído y, ¿Botafogo vuelve a la carga por Medina?
La Reserva del Lobo empató 1 a 1 ante Instituto en Estancia Chica
VIDEO. Muslera volvió al arco de Estudiantes, mantuvo la valla y ya se enfoca en el clásico
VIDEO. "El fútbol siempre da la revancha" , el mensaje de Giampaoli con el clásico como horizonte
Juan Román Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca
Espectáculos
Wanda Nara liquidó a la China Suárez: “Que deje de usar mi ropa”
La Corte Suprema rechazó una demanda a Martín Cirio de su ex pareja
Moria Casán volvió a llamar “Escupidero” a Silvina Escudero en vivo
“No me salen las palabras”, Romina Gaetani y el estremecedor relato tras declarar en la fiscalía
Ricardo Arjona, nueva función y récord en Argentina: ¿cuándo y dónde comprar las entradas?
Policiales
El temible prontuario de uno de los ladrones atrapados tras la persecución cinematográfica en La Plata
VIDEO. Un incendio de pastizales mantiene en vilo a los vecinos de San Carlos
El dólar sigue en retroceso y alcanzó su nivel más bajo en casi tres meses
Corte de tránsito y “sirenazo” en Rosario por la protesta policial
Agresiones, gritos y llamadas: rompió el silencio el novio de Rocío Alvarito, acusado de arrojar a la joven al vacío
Información General
Calles abandonadas, protesta y peleas entre los mismos policías de Santa Fe por crisis laboral
Gran juntada therian en la Provincia: dónde es la reunión, a qué hora y lo que hay que saber
Donación de órganos: la Provincia motorizó el récord nacional
Nutricionistas impulsan desde La Plata el consumo de legumbres
Bastián fue trasladado a una clínica para su recuperación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla