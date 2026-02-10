Pareja mete mano en el armado territorial de La Libertad Avanza

Paritarias bonaerenses sin confirmar e interrogantes por la suba salarial
Algunos fueron reflejo del resultado electoral que impuso la necesidad de reacomodar piezas en la conducción de los territorios. Otros, en cambio, apuntaron a otorgar responsabilidades a nuevos dirigentes. De una u otra forma, La Libertad Avanza en la Provincia transita por una etapa de movimientos internos que se verifica en varias de las secciones electorales.
El encargado de ejecutarlos es Sebastián Pareja, el presidente de LLA en territorio bonaerense y hombre de confianza de Karina Milei. Foto de por medio, los movimientos se comunican a través de las cuentas de La Libertad Avanza de la Provincia.
El proceso se fue acelerando en los últimos días pero, en rigor, arrancó allá por finales de noviembre en la Séptima sección electoral donde LLA obtuvo en los comicios de septiembre un resultado muy por debajo de lo esperado, al punto que el peronismo se quedó con los tres senadores que estaban en juego.
Pareja metió mano y designó allí a Pablo Disalvo. Oriundo de Chillar, es un dirigente que responde al presidente de LLA que hace un tiempo lo había designado como director de Asuntos Municipales del gobierno nacional.
Disalvo llega para reemplazar a Alejandro Speroni, líder de la agrupación La Púrpura que congrega a profesionales libertarios, que quedó apuntado por el resbalón electoral.
Antes de fin de año se produjo otro de los cambios. Con muy poco ruido, quien se hizo cargo de la coordinación de la Octava sección (La Plata) fue Micaela Fragasso, funcionaria en el Anses. Quedó a cargo de la sección Capital luego de que tanto Juanes Osaba como Matías De Urraza, anteriores coordinadores, fueran electos legisladores provinciales.
En los últimos días ese proceso se aceleró. En la Segunda Sección Analía Corvino, quien asumió como diputada provincial, dejó su lugar en manos de Ezequiel Saccani, ex dirigente del PRO y referente libertario de Pergamino.
Ese cambio hizo ruido del fuerte hacia adentro de LLA: Saccani enfrentó a los libertarios en los comicios de septiembre con la lista seccional de Hechos que impulsaron los hermanos Passaglia.
El último movimiento se produjo hace algunas horas y tuvo como epicentro la Primera sección electoral. El senador provincial Luciano Olivera tomará el mando de esa región y reemplazará a Andrea Vera, hija del legislador provincial Ramón “Nene” Vera, actual diputada nacional.
