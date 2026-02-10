Con el aumento por inflación, ¿cuánto cobrarán los jubilados en marzo?

Paritarias bonaerenses sin confirmar e interrogantes por la suba salarial
Paritarias bonaerenses sin confirmar e interrogantes por la suba salarial
Los haberes de jubilados y pensionados tendrán un nuevo ajuste en marzo como consecuencia de la inflación registrada en enero. Tras la difusión del Índice de Precios al Consumidor por parte del INDEC, se confirmó un incremento del 2,9% que se aplicará sobre las prestaciones que paga la ANSES.
Con este aumento, la jubilación mínima pasará a ser de $369.560,34. En caso de que el Gobierno mantenga el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes cobran el haber más bajo ascendería a $441.572,40, de acuerdo a las estimaciones oficiales.
La actualización también alcanzará a las asignaciones sociales. La Asignación Universal por Hijo se elevará a $132.796,38, mientras que la Asignación por Embarazo quedará en $125.336,48 por hijo, con el esquema habitual de pago del 80% mensual y el 20% restante tras la presentación de la libreta.
El incremento responde al sistema de movilidad vigente, que ajusta los ingresos de manera mensual según la inflación de dos meses previos. Este mecanismo rige desde abril de 2024 y reemplazó a la fórmula anterior, que contemplaba aumentos trimestrales.
- Jubilación mínima: $369.560,34
- Jubilación mínima con bono: $441.572,40
- PUAM: $295.648,43
- PUAM con bono: $367.652,36
- Pensiones no contributivas: $258.677,18
- Pensiones no contributivas con bono: $330.705,03
- Pensión madre de 7 Hijos:$369.560,34
- Pensión madre de 7 hijos con bono: $441.572,40
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.796,38
- AUH con Discapacidad: $432.415,18
- Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $66.401,26
- Asignación por Embarazo (AUE): $125.336,48
