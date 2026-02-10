Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |POR QUÉ PARA LA JUSTICIA EL PROCESO DEBE CONTINUAR

Rechazaron cerrar la causa por evasión contra “Chiqui” Tapia y la AFA

Claudio "Chiqui" Tapia

10 de Febrero de 2026 | 03:32

Claudio “Chiqui” Tapia

10 de Febrero de 2026 | 03:32
Edición impresa

La fiscalía y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se opusieron al pedido de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para cerrar la causa por presunta evasión que involucra a la entidad y a sus autoridades, entre ellas su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.

La AFA había solicitado el archivo del expediente por inexistencia de delito. Argumentó que una serie de resoluciones del Ministerio de Economía —prorrogadas en varias oportunidades— suspendieron ejecuciones fiscales contra organizaciones sin fines de lucro, por lo que, según su defensa, las deudas reclamadas no serían exigibles judicialmente.

Antes de resolver, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante pidió opinión a las partes. Tanto la fiscalía como la ARCA coincidieron en rechazar el planteo.

LA POSTURA DE LA FISCALÍA

El fiscal Claudio Navas Rial sostuvo que, tras revisar el calendario fiscal, la ARCA informó que los vencimientos de las obligaciones denunciadas “no sufrieron modificación alguna”. Según explicó, las resoluciones citadas por la defensa no alteraron las fechas de vencimiento impositivo ni previsional de los períodos investigados.

Para el fiscal, el delito penal se configura porque existía una obligación exigible al momento del vencimiento y el contribuyente no cumplió dentro del plazo establecido por la ley. En ese sentido, remarcó que no existe ninguna circunstancia que desincrimine la conducta y que el proceso penal debe continuar, con independencia de gestiones administrativas posteriores.

Navas Rial advirtió además que aceptar la interpretación de la defensa implicaría que resoluciones administrativas puedan extinguir una causa penal, lo que —según su criterio— violaría la jerarquía normativa.

EL ARGUMENTO DE ARCA

En su rol de querellante, la ARCA calificó el pedido de cierre de la causa como “manifiestamente improcedente”. El organismo señaló que la defensa confunde la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal con la obligación de pagar en término.

Según explicó, las resoluciones del Ministerio de Economía pausaron embargos y ejecuciones, pero nunca suspendieron ni prorrogaron los vencimientos tributarios. “La AFA seguía obligada a pagar en fecha”, sostuvo el organismo, que agregó que la generación de intereses confirma que la deuda era exigible.

La ARCA consideró que se trataría de una apropiación indebida de tributos, ya que la AFA habría actuado como agente de retención de fondos de jugadores, empleados y proveedores sin depositarlos al fisco. En ese marco, afirmó que la entidad abusó de la confianza depositada por la ley.

La denuncia original hablaba de una deuda cercana a los $9.500 millones, pero tras una ampliación el monto bajo investigación supera los $19.500 millones. La hipótesis judicial es que esos fondos podrían haber sido utilizados como mecanismo de financiamiento interno de la entidad.

Además de este expediente, la AFA enfrenta otras investigaciones judiciales: una por presunto lavado de dinero en la jurisdicción de Lomas de Zamora, vinculada a una supuesta administración fraudulenta de fondos cobrados en Estados Unidos, y otra que involucra a su tesorero, Pablo Toviggino, por el presunto uso de testaferros en un caso de encubrimiento de lavado.

 

