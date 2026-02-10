La CGT ratificó la movilización, pero sin paro

Estudiantes venció a Riestra 1 a 0 gracias a Carrillo, el mejor nueve del país, que volvió a facturar
LA CGT ratificó ayer que marchará mañana al Congreso para reclamar contra la reforma laboral que debatirá el Senado. No obstante, confirmó que será sin un paro general, como reclamaban los sectores más duros de la central.
La movilización, prevista para las 14.30, es porque “el Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias”, según señaló la central obrera en una publicación en redes sociales. Y cuestionó: “Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja”.
Por su parte, quienes sí ratificaron un cese de actividades por 24 horas para mañana fueron los dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), desde donde convocaron a “parar igual” aunque la CGT no haya llamado a una huelga general.
