Para Bullrich, la reforma laboral es la "más importante de los últimos 50 años"
11 de Febrero de 2026 | 10:36

La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, afirmó que el proyecto de Modernización Laboral es la reforma más importante de los últimos 50 años. 

Así lo expresó en el ingreso a la Cámara alta: “Tuvo la participación de todos aquellos que son reformistas. Es una reforma importantísima en 50 años que se ha logrado. Ningún gobierno lo ha logrado, nosotros lo vamos a lograr”. 

Bullrich logró sellar ayer un acuerdo con los bloques aliados al oficialismo para avanzar en la aprobación de la nueva legislación que, de tener luz verde este miércoles, será remitida a la Cámara de Diputados.

También negoció con la Confederación General del Trabajo (CGT) que pujó con fuerza, a través de gobernadores, para dilatar la quita de los aportes solidarios, un tema sensible al igual que los artículos que recortaban Ganancias a la empresas.

