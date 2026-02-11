Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

VIDEO. Taxistas de La Plata presionan por un aumento y advierten por el atraso de tarifas

11 de Febrero de 2026 | 13:38

Escuchar esta nota

El reclamo por una actualización en la tarifa de taxis volvió a instalarse con fuerza en La Plata. Propietarios y choferes del sector insistieron ante el Concejo Deliberante para que se apruebe una suba que permita recomponer ingresos frente al aumento de costos y la caída de la actividad.

Según trascendió en los últimos días, las entidades del rubro pidieron un incremento cercano al 20% en la bajada de bandera y en la ficha, además de cambios en el esquema tarifario y la extensión de la tarifa nocturna. El argumento principal es el desfasaje acumulado por la inflación y la falta de actualizaciones recientes.

En ese marco, desde el sector sostienen que el servicio atraviesa una situación crítica y que los costos operativos —combustible, seguros, mantenimiento y renovación de unidades— subieron por encima de lo que permite cubrir la tarifa actual. Incluso advirtieron que La Plata quedó rezagada respecto de otras ciudades del país en materia de ajustes.

El pedido fue formalizado ante el cuerpo deliberativo local y contempla también modificaciones en la modalidad de cobro, como ampliar horarios de tarifa diferencial para mejorar la rentabilidad del servicio.

Testimonio desde la estación de trenes

En diálogo con el móvil de EL DÍA, uno de los taxistas que trabaja en la parada de la estación de trenes, Ariel García, remarcó que la actividad “está cada vez más difícil” y que el aumento solicitado apunta a sostener el servicio. Según explicó, los ingresos no acompañan el ritmo de la inflación y la demanda diaria se volvió irregular, con jornadas de pocas corridas y altos gastos para mantener el vehículo en condiciones.

El chofer señaló además que el atraso tarifario impacta directamente en la rentabilidad y en la continuidad del trabajo: muchos conductores evalúan dejar la actividad o reducir horas de servicio por la baja recaudación.

Debate abierto

El planteo de los taxistas ya ingresó en la agenda política local y deberá ser evaluado por el Concejo Deliberante, que tendrá la última palabra sobre una eventual suba. Mientras tanto, el sector insiste en que la actualización es urgente para evitar un deterioro mayor del sistema de transporte y garantizar la continuidad del servicio en la ciudad.

La discusión recién comienza y se da en un contexto de tensión económica generalizada, con el transporte público y los servicios urbanos atravesados por aumentos de costos y reclamos similares en distintos puntos del país.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Propietarios de taxis piden al Concejo por subas de tarifas
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte en La Plata de Alma, la bebé de un año

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Cómo afronta el Pincha su economía tras la caída de la venta

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Todos los cambios de la reforma laboral: convenio por empresa, tope a las indemnizaciones y banco de horas

Dolor en La Plata por la muerte de Nilda Irma Guarnieri

La Reforma Laboral logró media sanción en el Senado y ahora pasa a Diputados

Reforma laboral: con nuevos cambios, el Senado le dio media sanción al proyecto del Gobierno
Últimas noticias de La Ciudad

Crecen los derrames cloacales en Altos de San Lorenzo y hay malestar vecinal

La oscuridad y los robos preocupan a vecinos de San Carlos: "Queremos las luminarias LED"

Jueves con temperaturas agradables y nublado de a ratos en La Plata: cómo sigue el tiempo 

Pozo de $5.000.000 en el Cartonazo: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA
Información General
El Colegio de Médicos repudió los hechos de violencia en el Hospital Santamarina de Monte Grande
Por qué 1 de cada 4 chicos bonaerenses no alcanzaría el tiempo mínimo de clases
Nancy Pazos se encadenó en el Congreso en rechazo a la reforma laboral
A 206 años de la fundación de la Provincia de Buenos Aires: ¿sabías que La Plata no fue siempre su capital?
Fracasó la juntada therian bonaerense: solo fue un "jabalí"
Policiales
Fin del misterio: quién era el joven que apareció flotando en una laguna de la Autopista y las causas de su muerte
La oscuridad y los robos preocupan a vecinos de San Carlos: "Queremos las luminarias LED"
Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte en La Plata de Alma, la bebé de un año
Así operaba la “Banda del Millón” que tenía su comando en La Plata
Atacan a un estudiante con un destornillador
Deportes
Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia
“Todos los clásicos son especiales, lo sabemos”
Cómo afronta el Pincha su economía tras la caída de la venta
La Reserva empató ante Quilmes
Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”
Espectáculos
Besos con una mujer, infidelidad y escándalo: ¿qué dijo Mauro Icardi del explosivo video viral?
Gran Hermano Generación Dorada no arrancó y ya hay un cambio en uno de sus programas
Bombazo ¿Mauro Icardi llamó a Wanda Nara a espaldas de la China Suárez?
“Cumbres borrascosas”: una adaptación incómoda que ya trae polémica
Conmoción por la muerte de James Van Der Beek

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla