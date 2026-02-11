VIDEO. Taxistas de La Plata presionan por un aumento y advierten por el atraso de tarifas

El reclamo por una actualización en la tarifa de taxis volvió a instalarse con fuerza en La Plata. Propietarios y choferes del sector insistieron ante el Concejo Deliberante para que se apruebe una suba que permita recomponer ingresos frente al aumento de costos y la caída de la actividad.

Según trascendió en los últimos días, las entidades del rubro pidieron un incremento cercano al 20% en la bajada de bandera y en la ficha, además de cambios en el esquema tarifario y la extensión de la tarifa nocturna. El argumento principal es el desfasaje acumulado por la inflación y la falta de actualizaciones recientes.

En ese marco, desde el sector sostienen que el servicio atraviesa una situación crítica y que los costos operativos —combustible, seguros, mantenimiento y renovación de unidades— subieron por encima de lo que permite cubrir la tarifa actual. Incluso advirtieron que La Plata quedó rezagada respecto de otras ciudades del país en materia de ajustes.

El pedido fue formalizado ante el cuerpo deliberativo local y contempla también modificaciones en la modalidad de cobro, como ampliar horarios de tarifa diferencial para mejorar la rentabilidad del servicio.

Testimonio desde la estación de trenes

En diálogo con el móvil de EL DÍA, uno de los taxistas que trabaja en la parada de la estación de trenes, Ariel García, remarcó que la actividad “está cada vez más difícil” y que el aumento solicitado apunta a sostener el servicio. Según explicó, los ingresos no acompañan el ritmo de la inflación y la demanda diaria se volvió irregular, con jornadas de pocas corridas y altos gastos para mantener el vehículo en condiciones.

El chofer señaló además que el atraso tarifario impacta directamente en la rentabilidad y en la continuidad del trabajo: muchos conductores evalúan dejar la actividad o reducir horas de servicio por la baja recaudación.

Debate abierto

El planteo de los taxistas ya ingresó en la agenda política local y deberá ser evaluado por el Concejo Deliberante, que tendrá la última palabra sobre una eventual suba. Mientras tanto, el sector insiste en que la actualización es urgente para evitar un deterioro mayor del sistema de transporte y garantizar la continuidad del servicio en la ciudad.

La discusión recién comienza y se da en un contexto de tensión económica generalizada, con el transporte público y los servicios urbanos atravesados por aumentos de costos y reclamos similares en distintos puntos del país.