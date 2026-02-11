Racing tendrá hinchas en la cancha de Banfield

Los hinchas de racing ya estuvieron en el Florencio Sola

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) tomó la decisión de que Racing pueda llevar hinchas al estadio Florencio Sola cuando el sábado a las 17:30 visite a Banfield. Esta decisión se tomó en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

El equipo de Avellaneda dispondrá de un total de 5.600 entradas para el encuentro, de las cuales cinco mil serán para la tribuna Valentín Suarez baja y 600 para la platea del sector alto de la misma grada.

En los próximos días, las redes sociales de Racing informarán el mecanismo de venta y los valores de las entradas para presenciar el partido.

El pasado sábado 11 de noviembre, Racing también contó con la presencia de su parcialidad en su última visita al estadio Florencio Sola para enfrentarse a Banfield.

En tanto, el único antecedente que tuvo el Torneo Apertura en este año, fue también en la casa del Taladro cuando este recibió a Huracán en la primera fecha donde empataron 1-1. En un fútbol argentino donde el público visitante sigue siendo la excepción, este partido se consolida como una de las plazas más “amigables”.