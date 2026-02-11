Empate del United y no se pudo acercar a la cima

El Manchester United no pudo estirar su racha ganadora y terminó rescatando un empate 1-1 frente al West Ham en el London Stadium, en un partido correspondiente a la fecha 26 de la Premier League.

Este empate frena un poco el “efecto Carrick”, pero mantiene al United en la zona de privilegio. Se ubica en la cuarta posición con 45 puntos, manteniendo una luz de ventaja sobre el Chelsea (44 pts) que también desaprovechó la oportunidad de sumar tres puntos al empatar 2-2 como local ante Leeds con un horror defensivo.

En el United Lisandro Martínez fue titular y capitán de la zaga central. Aunque se lo vio exigido en el gol de Souček, cumplió con una actuación sólida en las anticipaciones.

Alejandro Garnacho fue la principal carta de desequilibrio por las bandas, aunque esta vez le faltó precisión en el último toque frente al arco defendido por Mads Hermansen.

En otros partidos de la jornada: Everton perdió 2-1 como local ante Bournemouth y Tottenham cayó como local 2-1 ante Newcasttle. Hoy: Manchester City-Fulham y Aston Villa-Brighton.