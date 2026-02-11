Lomónaco mejoró y podrá jugar ante Lanús

Luego de haberse retirado con una molestia en el triunfo ante Platense, Kevin Lomónaco estuvo a la par de sus compañeros y podrá estar presente en el partido del viernes ante Lanús en Avellaneda. Por su parte, seguiría, al menos, hasta junio en el club.

El defensor se retiró con una molestia muscular en el choque con el Calamar, por lo que las alarmas se encendieron. Y pese a que se temía un desgarro, finalmente el zaguero solo tuvo una molestia y está al 100% para el duelo ante el Granate.

De esta manera, Gustavo Quinteros lo tendrá en cuenta para que sea parte de la zaga, en un partido duro para el Rojo, pero en el que querrá revalidar los tres puntos conseguidos en Vicente López.

De no mediar inconvenientes, el once será: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Iván Marcone; Santiago Montiel, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.

Por su parte, Independiente quiere retenerlo hasta seis mesese pese al interés del Atlético Mineiro en comprarle su pase. En primera instancia, el elenco brasileño ofreció un préstamo de 500 mil dólares como pago inicial más una obligación de compra de 7.000.000 de dólares. Esa propuesta fue rechazada por el Rojo, pero la idea del Mineiro, es elaborar una más satisfactoria.

Más allá de esto, el Rojo quiere retenerlo para el campeonato y a partir de mitad de año, escucharía ofertas por el central, quien se convirtió en una pieza clave de la defensa.

Ante esto, Lomónaco manifestó horas atrás, que su idea es concentrarse en el día a día más allá de la posibilidad de jugar en el fútbol brasileño: “Me llena el alma el cariño de la gente. Si no hay algo que me convenza y que sea bueno para mi futuro, voy a seguir en Independiente. Sé la clase de institución en la que estoy y trato de devolver el cariño dentro de la cancha”. Por lo pronto y si bien los próximos días serán claves, todo parece indicar que Lomónaco seguirá por unos meses más en el club.