El hijo del "Volador" Camilleri, jefe de la barra de Gimnasia, recuperó la libertad

Ángel Rodrigo Camilleri Castro, hijo del jefe de la barra de Gimnasia, Cristian “El Volador” Camilleri, obtuvo hoy un doble logro judicial y retornó a la libertad bajo caución juratoria.
De acuerdo a lo que pudo saber este diario de fuentes del caso, por disposición del Tribunal Oral en lo Criminal III de La Plata, con el voto del juez Ernesto Eduardo Domenech, Camilleri le sacó provecho a la decisión de la fiscalía de haberle reducido la imputación de una intimidación pública calificada por el empleo de explosivos a un daño. Fue por un ataque incendiario en la puerta de la cancha de Estudiantes.
Por eso, atento el tiempo que llevaba detenido, para la Justicia correspondía sobreseerlo por prescripción y declarar extinta la acción penal. Pero había más. Concatenado con esa resolución, el mismo órgano dictó otra que mandó al encartado a la calle.
Fue en otra causa por coacción, sobre la que remarcó que Camilleri cumplía detención domiciliaria desde el 6 de abril de 2025. Y fundó: “La pena en expectativa de dicho delito oscila entre los 3 y 6 años de prisión, por lo tanto, en primer lugar, dicha calificación podría corresponder un condena de ejecución condicional y, en caso de recaer una condena de efectivo cumplimiento en su mínimo legal, estaría en condiciones temporales de obtener la libertad condicional”.
Por eso, sumando al beneficio anterior, ahora el hijo del “Volador” podrá salir de la casa de Tolosa donde cumplía arresto monitoreado.
