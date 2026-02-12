Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

El hijo del "Volador" Camilleri, jefe de la barra de Gimnasia, recuperó la libertad

El hijo del "Volador" Camilleri, jefe de la barra de Gimnasia, recuperó la libertad
12 de Febrero de 2026 | 21:40

Escuchar esta nota

Ángel Rodrigo Camilleri Castro, hijo del jefe de la barra de Gimnasia, Cristian “El Volador” Camilleri, obtuvo hoy un doble logro judicial y retornó a la libertad bajo caución juratoria.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario de fuentes del caso, por disposición del Tribunal Oral en lo Criminal III de La Plata, con el voto del juez Ernesto Eduardo Domenech, Camilleri le sacó provecho a la decisión de la fiscalía de haberle reducido la imputación de una intimidación pública calificada por el empleo de explosivos a un daño. Fue por un ataque incendiario en la puerta de la cancha de Estudiantes.

Por eso, atento el tiempo que llevaba detenido, para la Justicia correspondía sobreseerlo por prescripción y declarar extinta la acción penal. Pero había más. Concatenado con esa resolución, el mismo órgano dictó otra que mandó al encartado a la calle.

Fue en otra causa por coacción, sobre la que remarcó que Camilleri cumplía detención domiciliaria desde el 6 de abril de 2025. Y fundó: “La pena en expectativa de dicho delito oscila entre los 3 y 6 años de prisión, por lo tanto, en primer lugar, dicha calificación podría corresponder un condena de ejecución condicional y, en caso de recaer una condena de efectivo cumplimiento en su mínimo legal, estaría en condiciones temporales de obtener la libertad condicional”.

Por eso, sumando al beneficio anterior, ahora el hijo del “Volador” podrá salir de la casa de Tolosa donde cumplía arresto monitoreado.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Todos los cambios de la reforma laboral: convenio por empresa, tope a las indemnizaciones y banco de horas

Cómo afronta el Pincha su economía tras la caída de la venta de Cetré

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Se complica la negociación salarial: la Provincia ofreció aumento del 3% y los estatales lo rechazaron

Fin del misterio: quién era el joven que apareció flotando en una laguna de la Autopista y las causas de su muerte

Escándalo en La Plata: clausuraron un galpón que acopia orina y aseguran que continúa funcionando
Últimas noticias de Policiales

Detuvieron al hombre que ofrecía “caramelos” a niños en La Plata

"Luchamos por futuras víctimas": Marcos, papá de Kim Gómez, tras la baja de la imputabilidad

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

La celda como búnker: así vivían los cabecillas de la "Banda del Millón" en una cárcel de La Plata
La Ciudad
Una boca de tormenta destrozada en Cantilo pone en peligro a los vecinos y conductores
Por obras, el Tren Roca no llegará a La Plata el domingo y martes
La autopista Buenos Aires - La Plata y otras rutas tendrán circulación restringida en el feriado de carnaval
La UNLP se suma a la prevención de la ludopatía en jóvenes y adolescentes
El carnaval en La Plata arranca hoy: barrio por barrio, dónde serán los festejos
Espectáculos
Mauro Icardi y la China Suárez, ¿listos para dar el "sí"?: qué reveló la abogada del futbolista
El Martín Fierro de la Danza hará una preselección de artistas en La Plata
Besos con una mujer, infidelidad y escándalo: ¿qué dijo Mauro Icardi del explosivo video viral?
Gran Hermano Generación Dorada no arrancó y ya hay un cambio en uno de sus programas
Bombazo ¿Mauro Icardi llamó a Wanda Nara a espaldas de la China Suárez?
Información General
Argentina fue sede del AVA Summit, el encuentro internacional que impulsa cambios en defensa de los animales
El Colegio de Médicos repudió los hechos de violencia en el Hospital Santamarina de Monte Grande
Por qué 1 de cada 4 chicos bonaerenses no alcanzaría el tiempo mínimo de clases
Nancy Pazos se encadenó en el Congreso en rechazo a la reforma laboral
A 206 años de la fundación de la Provincia de Buenos Aires: ¿sabías que La Plata no fue siempre su capital?
Deportes
¿Se va Gallardo? River pierde con baile, pero solo por la mínima ante el Bicho
Tras otra mala racha, Jorge Sampaoli fue despedido del Atlético Mineiro en medio de críticas
Panaro y De Asís fueron habilitados por la AFA y quedan a disposición del técnico para el clásico
Cetré continúa con la puesta a punto para el clásico y el Athlético Paranaense acercó una nueva oferta
VIDEO. Conferencia clásica: Nacho Fernández y Santiago Núñez hablaron en la previa del partido

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla