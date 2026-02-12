Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Son colaboradores de Ariel Vallejo, allegado a Tapia

Sur Finanzas: cuatro detenidos por borrar y ocultar pruebas

Sur Finanzas: cuatro detenidos por borrar y ocultar pruebas
12 de Febrero de 2026 | 21:44

Escuchar esta nota

Cuatro colaboradores del financista Ariel Vallejo, allegado a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fueron detenidos acusados de borrar evidencias y entorpecer la investigación por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. Las detenciones fueron ordenadas por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona.

Los arrestos se concretaron tras 13 allanamientos realizados en domicilios, locales, galpones y un balneario de Villa Gesell. Los detenidos son Daniela Sánchez, Juan Soler, César Zapaia y Rolando Soloaga, todos vinculados a la operatoria de la financiera Sur Finanzas.

Según la fiscalía, los imputados ejecutaron un plan coordinado para ocultar computadoras, esconder teléfonos celulares, retirar dinero en efectivo y borrar registros digitales antes de los procedimientos realizados en diciembre de 2025.

Las pericias sobre celulares incautados permitieron recuperar chats que revelarían órdenes internas para vaciar sucursales, eliminar planillas, borrar cámaras de seguridad y formatear equipos informáticos. El juez Armella consideró que existía riesgo de entorpecimiento probatorio, lo que justificó las detenciones.

La acusación sostiene que la estructura jerárquica de la empresa impartió instrucciones para “despatrimonializar” la firma mientras se desarrollaban los allanamientos.

El vínculo con el fútbol

Vallejo es investigado por presunta evasión y lavado de dinero a través de Sur Finanzas, firma que operaba como financista de clubes de fútbol, intervenía en transferencias de jugadores y realizaba giros al exterior.

LE PUEDE INTERESAR

Se complica la negociación salarial: la Provincia ofreció aumento del 3% y los estatales lo rechazaron

LE PUEDE INTERESAR

Reforma Penal Juvenil: el oficialismo aprobó en Diputados el proyecto de baja en la edad de imputabilidad a 14 años

El empresario mantenía cercanía con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y con el tesorero Pablo Toviggino. No tiene pedido de captura, pero sigue bajo investigación.

En la causa ya estaban detenidos desde diciembre la tesorera de la firma, Micaela Sánchez, y dos custodios, acusados de intentar retirar pruebas de un galpón en Turdera. Permanecen con prisión domiciliaria procesados por encubrimiento agravado.

Los cuatro nuevos detenidos serán indagados en las próximas horas. Además, el juez citó a declarar a otros colaboradores de la empresa por presunta participación en la eliminación de evidencia.

La investigación se apoya principalmente en peritajes forenses sobre dispositivos electrónicos secuestrados, que permitieron reconstruir parte de las maniobras pese a los intentos de borrado. La causa continúa en etapa de instrucción.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Todos los cambios de la reforma laboral: convenio por empresa, tope a las indemnizaciones y banco de horas

Cómo afronta el Pincha su economía tras la caída de la venta de Cetré

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Se complica la negociación salarial: la Provincia ofreció aumento del 3% y los estatales lo rechazaron

Fin del misterio: quién era el joven que apareció flotando en una laguna de la Autopista y las causas de su muerte

Escándalo en La Plata: clausuraron un galpón que acopia orina y aseguran que continúa funcionando
Últimas noticias de Política y Economía

Se complica la negociación salarial: la Provincia ofreció aumento del 3% y los estatales lo rechazaron

Reforma Penal Juvenil: el oficialismo aprobó en Diputados el proyecto de baja en la edad de imputabilidad a 14 años

Ordenan que Cristina Kirchner vuelva a cobrar una pensión millonaria y el Gobierno apelará

Tras la media sanción de la reforma laboral, el dólar retrocedió a los $1.415 y suben los bonos
Deportes
¿Se va Gallardo? River pierde con baile, pero solo por la mínima ante el Bicho
Tras otra mala racha, Jorge Sampaoli fue despedido del Atlético Mineiro en medio de críticas
Panaro y De Asís fueron habilitados por la AFA y quedan a disposición del técnico para el clásico
Cetré continúa con la puesta a punto para el clásico y el Athlético Paranaense acercó una nueva oferta
VIDEO. Conferencia clásica: Nacho Fernández y Santiago Núñez hablaron en la previa del partido
Espectáculos
VIDEO: Luciano Castro se internó y dejó un mensaje claro sobre su presente
Mauro Icardi y la China Suárez, ¿listos para dar el "sí"?: qué reveló la abogada del futbolista
El Martín Fierro de la Danza hará una preselección de artistas en La Plata
Besos con una mujer, infidelidad y escándalo: ¿qué dijo Mauro Icardi del explosivo video viral?
Gran Hermano Generación Dorada no arrancó y ya hay un cambio en uno de sus programas
Información General
Argentina fue sede del AVA Summit, el encuentro internacional que impulsa cambios en defensa de los animales
El Colegio de Médicos repudió los hechos de violencia en el Hospital Santamarina de Monte Grande
Por qué 1 de cada 4 chicos bonaerenses no alcanzaría el tiempo mínimo de clases
Nancy Pazos se encadenó en el Congreso en rechazo a la reforma laboral
A 206 años de la fundación de la Provincia de Buenos Aires: ¿sabías que La Plata no fue siempre su capital?
Policiales
El hijo del "Volador" Camilleri, jefe de la barra de Gimnasia, recuperó la libertad
Detuvieron al hombre que ofrecía “caramelos” a niños en La Plata
"Luchamos por futuras víctimas": Marcos, papá de Kim Gómez, tras la baja de la imputabilidad
Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada
La celda como búnker: así vivían los cabecillas de la "Banda del Millón" en una cárcel de La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla