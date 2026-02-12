Sur Finanzas: cuatro detenidos por borrar y ocultar pruebas

"Luchamos por futuras víctimas": Marcos, papá de Kim Gómez, tras la baja de la imputabilidad
Cuatro colaboradores del financista Ariel Vallejo, allegado a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fueron detenidos acusados de borrar evidencias y entorpecer la investigación por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. Las detenciones fueron ordenadas por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona.
Los arrestos se concretaron tras 13 allanamientos realizados en domicilios, locales, galpones y un balneario de Villa Gesell. Los detenidos son Daniela Sánchez, Juan Soler, César Zapaia y Rolando Soloaga, todos vinculados a la operatoria de la financiera Sur Finanzas.
Según la fiscalía, los imputados ejecutaron un plan coordinado para ocultar computadoras, esconder teléfonos celulares, retirar dinero en efectivo y borrar registros digitales antes de los procedimientos realizados en diciembre de 2025.
Las pericias sobre celulares incautados permitieron recuperar chats que revelarían órdenes internas para vaciar sucursales, eliminar planillas, borrar cámaras de seguridad y formatear equipos informáticos. El juez Armella consideró que existía riesgo de entorpecimiento probatorio, lo que justificó las detenciones.
La acusación sostiene que la estructura jerárquica de la empresa impartió instrucciones para “despatrimonializar” la firma mientras se desarrollaban los allanamientos.
Vallejo es investigado por presunta evasión y lavado de dinero a través de Sur Finanzas, firma que operaba como financista de clubes de fútbol, intervenía en transferencias de jugadores y realizaba giros al exterior.
El empresario mantenía cercanía con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y con el tesorero Pablo Toviggino. No tiene pedido de captura, pero sigue bajo investigación.
En la causa ya estaban detenidos desde diciembre la tesorera de la firma, Micaela Sánchez, y dos custodios, acusados de intentar retirar pruebas de un galpón en Turdera. Permanecen con prisión domiciliaria procesados por encubrimiento agravado.
Los cuatro nuevos detenidos serán indagados en las próximas horas. Además, el juez citó a declarar a otros colaboradores de la empresa por presunta participación en la eliminación de evidencia.
La investigación se apoya principalmente en peritajes forenses sobre dispositivos electrónicos secuestrados, que permitieron reconstruir parte de las maniobras pese a los intentos de borrado. La causa continúa en etapa de instrucción.
