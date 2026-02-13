Otro fracaso de Sampaoli: se fue del Mineiro

Jorge Sampaoli dejó de ser el entrenador de Atlético Mineiro luego de un inicio de temporada marcado por la irregularidad y los malos resultados en el Brasileirao y en el torneo estadual.

El ciclo, que había generado expectativas por su regreso al club, terminó apenas cinco meses después de su llegada a Belo Horizonte. La renuncia se formalizó tras el empate 3 a 3 frente a Remo, recién ascendido.