Arsenal no salió del empate, pero sigue puntero

El Arsenal se mantiene firme en la punta de la Premier League, aunque ahora la brecha es de cuatro puntos sobre el escolta, el Manchester City, después de empatar ayer 1-1 con el Brentford.

La igualdad en el Community Stadium significó que el equipo de Mikel Arteta perdió la chance de recuperar una ventaja de seis puntos en la lucha por el título. Madueke marcó el gol del Arsenal, y el empate llegó a través de Lewis Potter.