Uno por uno - River

La baja a 14 años de la edad de imputabilidad tiene media sanción en Diputados
Andrés Benitez Nella abenitez@eldia.com
Santiago Beltrán (6)
El arquero fue correcto y mantuvo con vida e hizo lo que puedo en un partido olvidable para River. Sacó algunos mano a mano y se mostró muy seguro a la hora de cortar algunos ataques, anticipando bien a los delanteros. En el gol no tuvo responsabilidad, ya que nuevamente lo dejaron en completa soledad por otro fallo defensivo
Caluroso abrazo con Gallardo y plaqueta para Enzo Pérez
Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina
Castaño, el más flojo en una noche negra para River (3)
Más allá que hubo niveles muy bajos, lo del colombiano nuevamente estuvo muy por debajo. Paseó en el mediocampo y volvió a tener mucha apatía. Desaprovechó otra oportunidad
Andrés Merlos dejó pegar bastante y mostró dudas (4)
El árbitro tuvo una noche para el olvido en La Paternal, ya que dejó pegar de más y además se quedó corto con algunas tarjetas. Pudo haber echado a Acuña, por una fuerte plancha
SANTIAGO BELTRÁN (6) Mantuvo con vida al equipo hasta donde pudo, con algunas buenas atajadas y achiques. En el gol no tuvo responsabilidad.
GONZALO MONTIEL (4) Tuvo una chance clara y estuvo activo en ataque, pero en defensa sufrió. Lo desbordaron bastante y dejó el camino libre, en el gol de López Muñoz.
LUCAS MARTÍNEZ QUARTA (4) Pasado de revoluciones por momentos. Estuvo al límite en varias situaciones de peligro. Mejoró un poco en el complemento, con algunos buenos quites.
LAUTARO RIVERO (4) Salió mal en los anticipos y después lo pasaron casi siempre. Además se mostró muy inseguro a la hora de dar las pelotas.
MARCOS ACUÑA (4) Pudo haber sido expulsado. Estuvo muy frágil en defensa y después se mandó poco al ataque. Además tuvo muchas imprecisiones y hasta se olvidó la pelota en algunas jugadas. Sigue bajo de nivel.
GIULIANO GALOPPO (4) Arrancó con problemas, pero mejoró un poco en el complemento, donde tuvo dos chances. Fue uno de los pocos que quiso jugar.
ANÍBAL MORENO (4) Más allá de algunos minutos, volvió a mostrar una versión desmejorada. Perdió varias pelotas y no se pudo imponer en el mediocampo.
KEVIN CASTAÑO (3) Canchereó muchas pelotas, cuando River la pasó mal. Estuvo apático de nuevo y no tuvo peso en el medio. Sigue sin hacer valer lo que pagó el equipo por él.
JUAN QUINTERO (5) Tras un primer tiempo flojo, fue uno de los que más buscó jugar en el complemento. Pero no tuvo un socio.
TOMÁS GALVÁN (5) Uno de los que más movilidad tuvo, más allá de no tener chances de peligro. Por lo menos, buscó ganar en los mano a mano e intentó ser protagonista.
AGUSTÍN RUBERTO (4) Sintió la falta de creatividad del equipo. Tuvo un intento que resolvió mal en el primer tiempo, pero después no desequilibró. No aprovechó su oportunidad, en la vuelta a la titularidad.
INGRESARON IAN SUBIABRE (4) Entró mal. Perdió todas.
MATÍAS VIÑA (4) Le ganaron siempre.
KENDRY PÁEZ (4 La tocó pocas veces.
MAXI SALAS (4) Impotente. No generó nada en ataque.
JUAN PORTILLO (-) Duró apenas dos minutos, ya que se fue con una lesión en su rodilla.
PROMEDIO 4,20
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
