Una madre en alerta tras el ofrecimiento a su nena

La causa que generó conmoción en un barrio de La Plata tras la viralización del video en el que un hombre ofrecía dinero y caramelos a menores sumó en las últimas horas dos novedades clave: por un lado, fuentes judiciales indicaron que el acusado recuperó la libertad en las últimas horas ante la falta de elementos que configuren un delito penal concreto; por otro, la mamá de una de las nenas involucradas volvió a expresar su angustia y el temor que atraviesa desde que ocurrió el episodio.

De acuerdo a voceros vinculados a la investigación, el hombre de 37 años —que había sido imputado en una causa por “averiguación de ilícito”— quedará sujeto a una medida cautelar que le impediría mantener cualquier tipo de contacto o acercamiento con la menor que aparece en las imágenes. Según explicaron, la fiscalía analizó el material reunido hasta el momento y consideró que la conducta, aunque generó una fuerte alarma social, no encuadraría en una figura penal específica que justifique su detención prolongada. En ese marco, la investigación continuará abierta para determinar si existieron otros episodios similares o si surgen nuevos elementos que modifiquen la situación procesal.

Fuentes judiciales remarcaron además la importancia de evitar calificativos que no estén respaldados por la causa, ya que hasta ahora no se registran antecedentes vinculados a delitos contra la integridad sexual ni imputaciones de ese tipo en el expediente en curso. El hombre sí registra otras causas previas sin condena firme, aunque ninguna relacionada con hechos similares al denunciado por los vecinos. Mientras tanto, la fiscalía mantendría medidas preventivas orientadas a resguardar a la menor y a su familia, en medio de un clima de preocupación que todavía persiste en el barrio.

El episodio que originó la causa ocurrió el jueves en 523 entre 141 y 142, cuando una cámara de seguridad registró el momento en que una camioneta se detuvo frente a dos chicos que estaban sentados en la vereda. Desde el interior del vehículo, el conductor les ofreció dinero para comprar caramelos y helados, lo que generó la reacción inmediata de los menores, que corrieron hacia el interior de la vivienda para avisar lo ocurrido. Las imágenes se viralizaron rápidamente y provocaron una fuerte alarma vecinal. Tras el alerta, efectivos iniciaron tareas investigativas que permitieron ubicar al sospechoso y notificarlo formalmente de la causa.

El relato de la madre

En paralelo, el relato de la mamá de la nena involucrada refleja el impacto emocional que dejó la situación. La mujer contó en TN que su hija entró corriendo a la casa visiblemente asustada y le dijo que un hombre le había ofrecido plata para comprar caramelos. “En ese momento no reaccioné, pensé que era algo aislado, pero cuando escuché el audio del video me puse muy mal. Me agarró un ataque de nervios”, relató. Según explicó, la pequeña actuó de acuerdo a las recomendaciones que siempre le repite sobre no hablar con desconocidos ni acercarse a vehículos extraños.

La mujer recordó que, al enterarse de lo ocurrido, salió rápidamente para verificar que otro menor que estaba con su hija también estuviera a salvo. “Cuando salí ya estaba doblando la camioneta. A mi sobrino le insistió un poco más, le ofreció la plata con las manos desde adentro del auto, pero por suerte ninguno se acercó”, sostuvo. “Tengo temor por lo que pueda pasar. No conocemos a esta persona, no sabemos cómo puede reaccionar. Estamos muy cerca de donde vive y eso me preocupa mucho”, expresó.