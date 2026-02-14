Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |“No lo conocemos y vivimos cerca”

Una madre en alerta tras el ofrecimiento a su nena

Habló la mamá de la menor de La Plata a la que un hombre se acercó a ofrecerle caramelos. El acusado fue liberado

Una madre en alerta tras el ofrecimiento a su nena

la progenitora de la nena rompió el silencio / Gentileza Todo Noticias

14 de Febrero de 2026 | 02:36
Edición impresa

La causa que generó conmoción en un barrio de La Plata tras la viralización del video en el que un hombre ofrecía dinero y caramelos a menores sumó en las últimas horas dos novedades clave: por un lado, fuentes judiciales indicaron que el acusado recuperó la libertad en las últimas horas ante la falta de elementos que configuren un delito penal concreto; por otro, la mamá de una de las nenas involucradas volvió a expresar su angustia y el temor que atraviesa desde que ocurrió el episodio.

De acuerdo a voceros vinculados a la investigación, el hombre de 37 años —que había sido imputado en una causa por “averiguación de ilícito”— quedará sujeto a una medida cautelar que le impediría mantener cualquier tipo de contacto o acercamiento con la menor que aparece en las imágenes. Según explicaron, la fiscalía analizó el material reunido hasta el momento y consideró que la conducta, aunque generó una fuerte alarma social, no encuadraría en una figura penal específica que justifique su detención prolongada. En ese marco, la investigación continuará abierta para determinar si existieron otros episodios similares o si surgen nuevos elementos que modifiquen la situación procesal.

Fuentes judiciales remarcaron además la importancia de evitar calificativos que no estén respaldados por la causa, ya que hasta ahora no se registran antecedentes vinculados a delitos contra la integridad sexual ni imputaciones de ese tipo en el expediente en curso. El hombre sí registra otras causas previas sin condena firme, aunque ninguna relacionada con hechos similares al denunciado por los vecinos. Mientras tanto, la fiscalía mantendría medidas preventivas orientadas a resguardar a la menor y a su familia, en medio de un clima de preocupación que todavía persiste en el barrio.

El episodio que originó la causa ocurrió el jueves en 523 entre 141 y 142, cuando una cámara de seguridad registró el momento en que una camioneta se detuvo frente a dos chicos que estaban sentados en la vereda. Desde el interior del vehículo, el conductor les ofreció dinero para comprar caramelos y helados, lo que generó la reacción inmediata de los menores, que corrieron hacia el interior de la vivienda para avisar lo ocurrido. Las imágenes se viralizaron rápidamente y provocaron una fuerte alarma vecinal. Tras el alerta, efectivos iniciaron tareas investigativas que permitieron ubicar al sospechoso y notificarlo formalmente de la causa.

El relato de la madre

En paralelo, el relato de la mamá de la nena involucrada refleja el impacto emocional que dejó la situación. La mujer contó en TN que su hija entró corriendo a la casa visiblemente asustada y le dijo que un hombre le había ofrecido plata para comprar caramelos. “En ese momento no reaccioné, pensé que era algo aislado, pero cuando escuché el audio del video me puse muy mal. Me agarró un ataque de nervios”, relató. Según explicó, la pequeña actuó de acuerdo a las recomendaciones que siempre le repite sobre no hablar con desconocidos ni acercarse a vehículos extraños.

La mujer recordó que, al enterarse de lo ocurrido, salió rápidamente para verificar que otro menor que estaba con su hija también estuviera a salvo. “Cuando salí ya estaba doblando la camioneta. A mi sobrino le insistió un poco más, le ofreció la plata con las manos desde adentro del auto, pero por suerte ninguno se acercó”, sostuvo. “Tengo temor por lo que pueda pasar. No conocemos a esta persona, no sabemos cómo puede reaccionar. Estamos muy cerca de donde vive y eso me preocupa mucho”, expresó.

LE PUEDE INTERESAR

Una automovilista fue emboscada por falsos repartidores armados

LE PUEDE INTERESAR

Periodistas deportivos investigados por “lavado de activos”

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

la progenitora de la nena rompió el silencio / Gentileza Todo Noticias

el acusado filmado

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

La Provincia pone la lupa sobre el uso del agua de napas, ríos y arroyos

Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia

Kicillof reglamentó el funcionamiento del RIGI bonaerense

Libertarios contra Kicillof por sus críticas a la reforma laboral

Medina jugará el clásico y luego decidirá su futuro

EE UU envía otro portaaviones a Medio Oriente y se encienden alarmas en plena tensión con Irán

Cambio de guardia en la EEI Allá van los nuevos astronautas...

El clásico según dos históricos
Últimas noticias de Policiales

Crisis, cruces y recta final: ya tiene fecha el juicio contra “La Toretto”

El fuego acechó al Parque Pereyra Iraola y dejó hectáreas arrasadas

Una automovilista fue emboscada por falsos repartidores armados

Periodistas deportivos investigados por “lavado de activos”
Espectáculos
“No daba más”: Luciano Castro, en sus horas más oscuras
¿Pegó el portazo?: la verdad sobre el regreso de Susana a la televisión
Se complicó el divorcio de Wanda Nara e Icardi: “Hay un desequilibrio”
“Eterna sufrida”: un reconocido chef le dio con todo a Eugenia Tobal
Ardieron las redes con comentarios homófobos en el programa de Casella
Deportes
El clásico según dos históricos
Entre Max y Miramón se define el volante central
Medina jugará el clásico y luego decidirá su futuro
Serna evitó la polémica y habló del manejo de Boca
Racing va por más: con sus hinchas en la cancha visita a Banfield
Información General
Si te gustan los aniversarios redondos, ¡este es tu año!
Los números de la suerte del sábado 14 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Mundial del Soltero: ¿por qué se celebra en la víspera de San Valentín?
"Ojalá sea todo un éxito": desde la NASA, el ingeniero de la UNLP se expresó a poco del lanzamiento de Artemis II
ANMAT prohibió la venta de un jabón para ropa importado sin rotulado en español
La Ciudad
El comercio despide al verano: buscan reactivar ventas tras un débil enero
Los Hornos de festejo con misa y cena comunitaria
Las dudas y temores de cientos de padres de ingresantes a Ingeniería
El satélite con marca platense, listo para salir
Murió el destacado geólogo Luis Spalletti

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla