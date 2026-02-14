Periodistas deportivos investigados por “lavado de activos”

Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia
Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia
El periodista deportivo Enrique “Quique” Felman fue demorado en las últimas horas en la ciudad de Miami, Estados Unidos, en el marco de una investigación federal por presunto lavado de activos que también alcanzaría a exjugadores y personas vinculadas al ambiente del fútbol argentino. El comunicador quedó a disposición de la Justicia norteamericana y aguarda una audiencia clave prevista para los próximos días, donde se definirá cómo continuará su situación procesal.
De acuerdo con información difundida por medios nacionales y fuentes cercanas al caso, la causa estaría relacionada con presuntas maniobras financieras vinculadas a viajes y actividades promocionales en casinos de Las Vegas. Los investigadores pusieron la lupa sobre una serie de movimientos económicos que habrían generado sospechas, entre ellos un depósito cercano al millón de dólares que habría pasado por una cuenta asociada al periodista.
Según trascendió, la operatoria bajo análisis incluiría una transferencia de aproximadamente US$1.000.000, de los cuales una parte habría quedado como comisión mientras que el resto habría sido reenviado a otra cuenta cuyo destino final todavía intenta determinar la Justicia estadounidense. La defensa del comunicador sostendría que esos movimientos formarían parte de negocios habituales vinculados a su rol como intermediario o promotor de eventos, aunque los investigadores buscan establecer si existieron irregularidades o maniobras destinadas a ocultar el origen de los fondos.
En ese contexto, una de las hipótesis apunta a que Felman habría actuado como nexo entre una casa de apuestas y figuras del ambiente deportivo argentino. Su función habría sido invitar a exfutbolistas, representantes y personalidades del fútbol para participar en presencias VIP y acciones promocionales en casinos. Según versiones difundidas en programas televisivos y redes sociales, los invitados recibían viajes pagos, estadías y dinero destinado al juego, todo bajo estrictas condiciones de participación dentro de las salas.
Las sospechas judiciales giran en torno a si esos eventos habrían servido para canalizar dinero mediante estructuras financieras complejas o transferencias encubiertas. El avance de esta investigación federal podría tener consecuencias tanto judiciales como profesionales para el periodista. Por ahora, el expediente sigue abierto y bajo estricta reserva.
