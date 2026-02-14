Una automovilista fue emboscada por falsos repartidores armados

La vecina de Los Hornos fue sorprendida en la zona de 164 y 64 / web

Una mujer de 54 años tenía para la tarde de ayer un plan, que consistía en salir en su auto para efectuar algunas compras. Pero un asalto le cambió el eje por completo.

De acuerdo a lo que supo este diario, la damnificada expuso en la comisaría Tercera que, alrededor de las 16, circulaba en su Peugeot 307 y cuando llegó a las calles 164 y 64 la sorprendió un infortunio: estaba la esquina cortada en dirección a la calle 65.

Esa circunstancia la obligó a reducir la marcha y fue cuando aparecieron en escena dos sujetos que, indicó al propia víctima, se apresuraron en colocarse en sus cabezas las capuchas de sus buzos.

De ahí que intuyó que le iban a robar y, lamentablemente, no se equivocó. Explicó en su denuncia que cuando intentó dar la vuelta, una moto con otros dos sospechosos - y con sus cascos puestos- se interpuso delante del Peugeot de aquella. Reveló que quien iba de acompañante tenía una mochila de “Pedido Ya” y tras descender de la moto le apuntó con un arma de fuego en la cabeza, mientras le exigía que les diera el auto.

También citó que le quiso sacar la llave del coche, pero que vio su celular y lo robó al igual que a su billetera. Aterrada por la situación, la mujer dijo que quiso dar marcha atrás y estaban los hombres encapuchados que observó inicialmente.

Como señaló que buscaban abrir las puertas traseras del coche, hizo bruscamente marcha atrás y chocó contra un árbol. Y que en otra azarosa maniobra, el auto fue a parar a una zanja.

Alguien activó la alarma vecinal y los cuatro delincuentes escaparon del lugar. Fue asistida por unas vecinas, se avisó a la Policía y si bien consignó que “no se acercó ningún patrullero”, momentos después encontró a su billetera tirada en la calle. Los que no fueron hallados, hasta el momento, son los integrantes de esa banda.