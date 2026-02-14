Una automovilista fue emboscada por falsos repartidores armados

Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia
Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia
El fuego acechó al Parque Pereyra Iraola y dejó hectáreas arrasadas
Las dudas y temores de cientos de padres de ingresantes a Ingeniería
La Provincia pone la lupa sobre el uso del agua de napas, ríos y arroyos
El comercio despide al verano: buscan reactivar ventas tras un débil enero
Cristina debe seguir con tobillera electrónica y visitas restringidas
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Libertarios contra Kicillof por sus críticas a la reforma laboral
Milei gana en el Congreso, la sociedad espera mejoras y el PJ sigue desorientado
La mira en el borrado de pruebas en la financiera que está ligada a la AFA
Actividades: curso de italiano, artes marciales, acrobacia en tela, free dance
Crisis, cruces y recta final: ya tiene fecha el juicio contra “La Toretto”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Una mujer de 54 años tenía para la tarde de ayer un plan, que consistía en salir en su auto para efectuar algunas compras. Pero un asalto le cambió el eje por completo.
De acuerdo a lo que supo este diario, la damnificada expuso en la comisaría Tercera que, alrededor de las 16, circulaba en su Peugeot 307 y cuando llegó a las calles 164 y 64 la sorprendió un infortunio: estaba la esquina cortada en dirección a la calle 65.
Esa circunstancia la obligó a reducir la marcha y fue cuando aparecieron en escena dos sujetos que, indicó al propia víctima, se apresuraron en colocarse en sus cabezas las capuchas de sus buzos.
De ahí que intuyó que le iban a robar y, lamentablemente, no se equivocó. Explicó en su denuncia que cuando intentó dar la vuelta, una moto con otros dos sospechosos - y con sus cascos puestos- se interpuso delante del Peugeot de aquella. Reveló que quien iba de acompañante tenía una mochila de “Pedido Ya” y tras descender de la moto le apuntó con un arma de fuego en la cabeza, mientras le exigía que les diera el auto.
También citó que le quiso sacar la llave del coche, pero que vio su celular y lo robó al igual que a su billetera. Aterrada por la situación, la mujer dijo que quiso dar marcha atrás y estaban los hombres encapuchados que observó inicialmente.
Como señaló que buscaban abrir las puertas traseras del coche, hizo bruscamente marcha atrás y chocó contra un árbol. Y que en otra azarosa maniobra, el auto fue a parar a una zanja.
LE PUEDE INTERESAR
Periodistas deportivos investigados por “lavado de activos”
LE PUEDE INTERESAR
Los padres de Alma negaron abusos: ordenan una pericia clave
Alguien activó la alarma vecinal y los cuatro delincuentes escaparon del lugar. Fue asistida por unas vecinas, se avisó a la Policía y si bien consignó que “no se acercó ningún patrullero”, momentos después encontró a su billetera tirada en la calle. Los que no fueron hallados, hasta el momento, son los integrantes de esa banda.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí