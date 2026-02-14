Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |LOS HORNOS

Una automovilista fue emboscada por falsos repartidores armados

Una automovilista fue emboscada por falsos repartidores armados

La vecina de Los Hornos fue sorprendida en la zona de 164 y 64 / web

14 de Febrero de 2026 | 02:35
Edición impresa

Una mujer de 54 años tenía para la tarde de ayer un plan, que consistía en salir en su auto para efectuar algunas compras. Pero un asalto le cambió el eje por completo.

De acuerdo a lo que supo este diario, la damnificada expuso en la comisaría Tercera que, alrededor de las 16, circulaba en su Peugeot 307 y cuando llegó a las calles 164 y 64 la sorprendió un infortunio: estaba la esquina cortada en dirección a la calle 65.

Esa circunstancia la obligó a reducir la marcha y fue cuando aparecieron en escena dos sujetos que, indicó al propia víctima, se apresuraron en colocarse en sus cabezas las capuchas de sus buzos.

De ahí que intuyó que le iban a robar y, lamentablemente, no se equivocó. Explicó en su denuncia que cuando intentó dar la vuelta, una moto con otros dos sospechosos - y con sus cascos puestos- se interpuso delante del Peugeot de aquella. Reveló que quien iba de acompañante tenía una mochila de “Pedido Ya” y tras descender de la moto le apuntó con un arma de fuego en la cabeza, mientras le exigía que les diera el auto.

También citó que le quiso sacar la llave del coche, pero que vio su celular y lo robó al igual que a su billetera. Aterrada por la situación, la mujer dijo que quiso dar marcha atrás y estaban los hombres encapuchados que observó inicialmente.

Como señaló que buscaban abrir las puertas traseras del coche, hizo bruscamente marcha atrás y chocó contra un árbol. Y que en otra azarosa maniobra, el auto fue a parar a una zanja.

LE PUEDE INTERESAR

Periodistas deportivos investigados por “lavado de activos”

LE PUEDE INTERESAR

Los padres de Alma negaron abusos: ordenan una pericia clave

Alguien activó la alarma vecinal y los cuatro delincuentes escaparon del lugar. Fue asistida por unas vecinas, se avisó a la Policía y si bien consignó que “no se acercó ningún patrullero”, momentos después encontró a su billetera tirada en la calle. Los que no fueron hallados, hasta el momento, son los integrantes de esa banda.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

La Provincia pone la lupa sobre el uso del agua de napas, ríos y arroyos

Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia

Kicillof reglamentó el funcionamiento del RIGI bonaerense

Libertarios contra Kicillof por sus críticas a la reforma laboral

Medina jugará el clásico y luego decidirá su futuro

EE UU envía otro portaaviones a Medio Oriente y se encienden alarmas en plena tensión con Irán

Las dudas y temores de cientos de padres de ingresantes a Ingeniería

Cambio de guardia en la EEI Allá van los nuevos astronautas...
Últimas noticias de Policiales

Crisis, cruces y recta final: ya tiene fecha el juicio contra “La Toretto”

El fuego acechó al Parque Pereyra Iraola y dejó hectáreas arrasadas

Una madre en alerta tras el ofrecimiento a su nena

Periodistas deportivos investigados por “lavado de activos”
Espectáculos
“No daba más”: Luciano Castro, en sus horas más oscuras
¿Pegó el portazo?: la verdad sobre el regreso de Susana a la televisión
Se complicó el divorcio de Wanda Nara e Icardi: “Hay un desequilibrio”
“Eterna sufrida”: un reconocido chef le dio con todo a Eugenia Tobal
Ardieron las redes con comentarios homófobos en el programa de Casella
La Ciudad
El comercio despide al verano: buscan reactivar ventas tras un débil enero
Los Hornos de festejo con misa y cena comunitaria
Las dudas y temores de cientos de padres de ingresantes a Ingeniería
El satélite con marca platense, listo para salir
Murió el destacado geólogo Luis Spalletti
Información General
Si te gustan los aniversarios redondos, ¡este es tu año!
Los números de la suerte del sábado 14 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Mundial del Soltero: ¿por qué se celebra en la víspera de San Valentín?
"Ojalá sea todo un éxito": desde la NASA, el ingeniero de la UNLP se expresó a poco del lanzamiento de Artemis II
ANMAT prohibió la venta de un jabón para ropa importado sin rotulado en español
Deportes
El clásico según dos históricos
Entre Max y Miramón se define el volante central
Medina jugará el clásico y luego decidirá su futuro
Serna evitó la polémica y habló del manejo de Boca
Racing va por más: con sus hinchas en la cancha visita a Banfield

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla