La platense Majo Granatto aportó un gol en el triunfo de Las Leonas

Las Leonas sumaron su tercera victoria consecutiva con el 2 a 1 frente a Irlanda, en un partido disputado en el Tasmania Hockey Centre de la ciudad australiana de Hobart por la FIH Pro League.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara se impuso con tantos de la platense Majo Granatto y Agustina Gorzelany en su tercer encuentro disputado en esta segunda ventana de la FIH Pro League. Con este resultado, la Argentina está tercera con 14 puntos.