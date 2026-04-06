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La figura de Colón de Santa Fe que presentó a su novio y rompe tabúes en el fútbol argentino

6 de Abril de 2026 | 13:15

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El futbolista Ignacio Lagos, de Colón de Santa Fe, vivió un momento que revolucionó al fútbol argentino durante el programa "Sangre y Luto" de la provincia santafesina.

El delantero del "Sabalero" recibió videos con palabras dedicatorias de distintas personas de su familia, pero el más especial fue el de su novio, quien le mostró su amor en público por primera vez: "Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa. No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño...".

Lagos admitió su sorpresa al ver el video, y se lo vio visiblemente conmovido. Además, describió la relación: “Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Somos enfermos y lo que sentimos lo tratamos de expresar”.

Lagos tiene 23 años y debutó en el fútbol local en 2018. Hizo las inferiores en Almirante Brown y luego dio sus primeros pasos en Talleres de Córdoba, para luego ir a jugar al fútbol del ascenso de México. Después regresó al país para jugar en San Martín (SJ), Atlético Rafaela y más recientemente en Colón de Santa Fe.

 

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