AHORA. De común acuerdo, Fernando Zaniratto dejó de ser el entrenador de Gimnasia
AHORA. De común acuerdo, Fernando Zaniratto dejó de ser el entrenador de Gimnasia
Cerró "La madedera de la suerte": otro histórico negocio de La Plata que bajó sus persianas
Los micros de La Plata redujeron frecuencias: paradas llenas y bronca de los usuarios
La Zona Oeste de La Plata, descontrol total de motos: "Pensé que no iba a salir de ahí"
VIDEO. Miedo en el Parque de la Costa: se soltó una cadena y quedaron todos colgando durante 20 minutos
EN VIVO - ¡Lunes histórico! Minuto a minuto, el sobrevuelo de Artemis II sobre el lado oscuro de La Luna
¡Atención! Avanza una ciclogénesis y ya se largó a llover en La Plata: para cuándo se espera lo peor
Torre Meydan, el próximo hito de Yacoub Real Estate & Developers: así es el exclusivo dúplex que redefine la vida en altura en La Plata
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Las noticias que otros medios eligen no mostrar
Tras su separación, Pachu Peña compartió la primera imagen con su novia 20 años más joven
Rating: preocupación por los números de Gran Hermano, bajó el encendido y sonaron las alarmas en Telefe
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Irán confirmó la muerte del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria
Un comerciante de La Plata fue víctima de una estafa millonaria
Dos incendios, dos finales: una muerte y un rescate contrarreloj
Vuelven las clases a colegios y facultades de la Universidad
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
El Gobierno vuelve a la carga por la ley “Hojarasca”: de qué trata
“Tierra fértil” para el delito: crecen los robos en el cordón productivo
Diluvió en Tucumán: un temporal dejó tres víctimas fatales y graves destrozos
Milei contra Villarruel: habló de “traición” y de “boicot” a su gestión
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
A horas de un compromiso clave por Copa Argentina, Gimnasia atraviesa un nuevo cambio en su conducción técnica: Fernando Zaniratto dejó de ser el entrenador del primer equipo tras dirigir la práctica de este lunes, en una decisión tomada de común acuerdo con la dirigencia. Ya es oficial también por parte del club.
La salida se da en un contexto particular, con el equipo a pocos días de afrontar un partido importante, lo que vuelve a generar incertidumbre en torno al armado futbolístico inmediato. Zaniratto había sido ratificado a fines de 2025 luego de un interinato positivo y había iniciado el 2026 al frente del plantel con el respaldo de la conducción.
En cuanto a sus números, el ciclo del entrenador albiazul se extiende a lo largo de distintas etapas, con un total de 22 partidos dirigidos en Primera División, en los que cosechó 11 triunfos, 2 empates y 9 derrotas (seis este año), con una efectividad superior al 53 por ciento.
Durante su gestión, el equipo tuvo momentos de alto rendimiento, especialmente en el cierre de 2025, cuando logró una racha de victorias consecutivas que le permitió alejarse de la zona de descenso y meterse en instancias decisivas del torneo. En ese tramo, Zaniratto llegó a posicionarse como uno de los entrenadores más efectivos del campeonato, con una seguidilla que incluyó varios triunfos en pocos partidos (aunque dos duras derrotas en el clásico).
Ya en 2026, el rendimiento fue más irregular. En el actual torneo, el equipo alternó resultados, con un registro de 4 victorias, 2 empates y 6 derrotas -tres consecutivas, las últimas-.
LE PUEDE INTERESAR
¿Sigue Zaniratto como DT de Gimnasia? Su continuidad está en duda y son horas clave
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. El Lobo sufrió un mazazo que dejó al DT en la cuerda floja
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí