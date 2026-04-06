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Deportes |Tras la dura derrota ante Huracán

AHORA. De común acuerdo, Fernando Zaniratto dejó de ser el entrenador de Gimnasia

AHORA. De común acuerdo, Fernando Zaniratto dejó de ser el entrenador de Gimnasia
6 de Abril de 2026 | 11:38

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A horas de un compromiso clave por Copa Argentina, Gimnasia atraviesa un nuevo cambio en su conducción técnica: Fernando Zaniratto dejó de ser el entrenador del primer equipo tras dirigir la práctica de este lunes, en una decisión tomada de común acuerdo con la dirigencia. Ya es oficial también por parte del club.

La salida se da en un contexto particular, con el equipo a pocos días de afrontar un partido importante, lo que vuelve a generar incertidumbre en torno al armado futbolístico inmediato. Zaniratto había sido ratificado a fines de 2025 luego de un interinato positivo y había iniciado el 2026 al frente del plantel con el respaldo de la conducción.

En cuanto a sus números, el ciclo del entrenador albiazul se extiende a lo largo de distintas etapas, con un total de 22 partidos dirigidos en Primera División, en los que cosechó 11 triunfos, 2 empates y 9 derrotas (seis este año), con una efectividad superior al 53 por ciento.

Durante su gestión, el equipo tuvo momentos de alto rendimiento, especialmente en el cierre de 2025, cuando logró una racha de victorias consecutivas que le permitió alejarse de la zona de descenso y meterse en instancias decisivas del torneo. En ese tramo, Zaniratto llegó a posicionarse como uno de los entrenadores más efectivos del campeonato, con una seguidilla que incluyó varios triunfos en pocos partidos (aunque dos duras derrotas en el clásico). 

Ya en 2026, el rendimiento fue más irregular. En el actual torneo, el equipo alternó resultados, con un registro de 4 victorias, 2 empates y 6 derrotas -tres consecutivas, las últimas-.

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