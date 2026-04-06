La Municipalidad llevará adelante nuevas jornadas veterinarias gratuitas en City Bell como parte de las acciones destinadas a promover el cuidado de animales y la salud pública.

La iniciativa se extenderá desde el martes 14 hasta el viernes 17 de abril de 9:00 a 12:00 en la delegación de la localidad, ubicada en 473 entre 19 y 20 N° 1337, e incluirá vacunación antirrábica y castración.

La vacunación será por orden de llegada, mientras que para la castración será necesario solicitar previamente turnos en el lugar a partir de este lunes de 8:00 a 12:00.

Cabe recordar que los perros y gatos mayores de tres meses deben recibir la vacuna contra la rabia una vez al año para prevenir el contagio y la transmisión de esta enfermedad infecciosa.

Para acceder al servicio de castración, es obligatorio presentarse con turno y DNI físico que acredite domicilio en La Plata, además de garantizar que el animal cumpla un ayuno estricto de 12 horas de sólidos y 6 de líquidos.

Los gatos deben ser trasladados dentro de una bolsa de red; y los perros, llevar collar, correa y, de ser necesario, bozal. En todos los casos, se solicita llevar una manta o frazada para abrigarlos al finalizar la cirugía.