Tras su separación, Pachu Peña compartió la primera imagen con su novia 20 años más joven

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Luego de 25 años en pareja y una ruptura discreta, Pachu Peña sorprendió al compartir su primera imagen con su nueva novia.
Así, Pachu abrió una ventana a su intimidad y compartió por primera vez, una imagen junto a su novia, Paula Paparella, la hija del famoso estilista.
El rosarino compartió en sus redes una imagen de ambos. Ella con un impactante vestido rojo; mientras que Peña, está de elegante traje y con una sonrisa que deja ver su alegría por el presente.
Asimismo, en noviembre del año pasado había contado un poco de ese vínculo: “Coincidimos de casualidad, yo venía mal con mi exmujer y nada” y agregado “Nos estamos conociendo, pasándola bien, yendo a comer con gente amiga”.
La nueva etapa sentimental de Pachu llega después de su separación de Felicitas Isse Moyano, con quien compartió más de 25 años de relación y formó una familia con cuatro hijos. Benjamín que hoy en día tiene 26 años y después vinieron tres más, Iñaki de 25 años, Olivia de 21 y Joaquina, de 17.
Según contó el propio actor en distintas entrevistas, el vínculo con su ex mujer venía desgastado desde hacía tiempo, lo que derivó en una ruptura en buenos términos.
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Finalmente, ya separado, al tiempo conoció a Paula de 42 años y Pachu a los 63 años se animó a encarar una nueva relación.
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