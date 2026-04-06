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Tras su separación, Pachu Peña compartió la primera imagen con su novia 20 años más joven

Tras su separación, Pachu Peña compartió la primera imagen con su novia 20 años más joven
6 de Abril de 2026 | 11:03

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Luego de 25 años en pareja y una ruptura discreta, Pachu Peña sorprendió al compartir su primera imagen con su nueva novia.

Así, Pachu abrió una ventana a su intimidad y compartió por primera vez, una imagen junto a su novia, Paula Paparella, la hija del famoso estilista.

El rosarino compartió en sus redes una imagen de ambos. Ella con un impactante vestido rojo; mientras que Peña, está de elegante traje y con una sonrisa que deja ver su alegría por el presente.

Asimismo, en noviembre del año pasado había contado un poco de ese vínculo: “Coincidimos de casualidad, yo venía mal con mi exmujer y nada” y agregado “Nos estamos conociendo, pasándola bien, yendo a comer con gente amiga”.

La nueva etapa sentimental de Pachu llega después de su separación de Felicitas Isse Moyano, con quien compartió más de 25 años de relación y formó una familia con cuatro hijos. Benjamín que hoy en día tiene 26 años y después vinieron tres más, Iñaki de 25 años, Olivia de 21 y Joaquina, de 17.

Según contó el propio actor en distintas entrevistas, el vínculo con su ex mujer venía desgastado desde hacía tiempo, lo que derivó en una ruptura en buenos términos.

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Finalmente, ya separado, al tiempo conoció a Paula de 42 años y Pachu a los 63 años se animó a encarar una nueva relación.

 

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