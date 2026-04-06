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Agostina Páez reveló como fue el respaldo de Juan Darthés tras su detención en Brasil

Agostina Páez reveló como fue el respaldo de Juan Darthés tras su detención en Brasil
6 de Abril de 2026 | 17:52

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Agostina Páez, la abogada santiagueña que quedó detenida en Brasil por injurias raciales, habló esta mañana sobre su supuesto encuentro con el actor Juan Darthés y su apoyo durante su etapa judicial.

La joven dialogó en el streaming de OLGA y negó la existencia de un encuentro personal con el ex Patito Feo, sino que más bien fue con su esposa María del Carmen Leone. En su relato, Páez mencionó que se encontró con Leone en un bar al que solían asistir con su familia y que le había hecho llegar un mensaje de apoyo emocional. 

“Yo estaba en un bar, con Darthés directamente no, con él no, pero su mujer. Cuando yo salgo del baño, estaba su mujer afuera y me dice que estaban orando por mí y ahí me dice ‘soy la mujer de Juan Darthés’. Me dice ‘Hola Agostina, te he reconocido, quería venir a hablarte y decirte que estamos orando por vos, fuerza’, y después me dice soy la mujer de Juan Darthés, pero a él no”, aclaró la abogada. 

Desde las repercusiones por el juicio por abuso sexual de Thelma Fardín, Juan Darthes dejó el país y se mudó a Brasil gracias a su doble nacionalidad. Según trascendió, fue visto en una iglesia evangélica en Barra de Tijuca, Río de Janeiro, como pastor o gurú espiritual. 

En marzo de 2025, la Justicia brasilera estableció un régimen semiabierto, que le permite tener libertad durante el día, con la obligación de volver a un centro penitenciario a pasar la noche. 

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