La Zona Oeste de La Plata, descontrol total de motos: "Pensé que no iba a salir de ahí"

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Un vecino de La Plata relató el momento de pánico que vivió durante el fin de semana largo de Pascua en la zona Oeste, cuando circulaba por la Ruta 2 y se encontró con una masiva caravana de motos realizando maniobras peligrosas. Esta realidad se vive desde hace meses en la calle paralela a la ruta,
“Quisiera compartir lo que viví ayer, porque fue uno de los momentos de mayor miedo que recuerdo”, expresó al comenzar su testimonio, que llegó a El Día. Según detalló, el hecho ocurrió a la altura del cruce de Echeverry, donde “alrededor de 200 motos circulaban juntas, tocando bocina, realizando maniobras peligrosas y cortando el tránsito”.
El vecino describió un escenario de total descontrol. “Muchos iban sin casco, algunos de a dos o tres personas por moto, haciendo ‘willy’, zigzagueando y encerrando autos, motos y a cualquier persona que estuviera en la ruta”, afirmó. En ese contexto, aseguró que “el nivel de descontrol era total” y que incluso los motociclistas “jugaban a pasar por delante de controles policiales que, aparentemente, no podían intervenir”.
La situación se volvió aún más crítica debido al intenso tránsito por el regreso del fin de semana largo. “Quienes circulábamos de manera normal no sabíamos cómo reaccionar. La ruta estaba muy cargada, lo que hacía todo aún más peligroso”, indicó.
El momento más angustiante se extendió durante varios minutos. “Fueron aproximadamente 15 minutos de verdadero pánico. Estas motos pasaban a gran velocidad por la mano lenta, generando situaciones de altísimo riesgo para todos”, relató. Y agregó: “En lo personal, sentí que en cualquier momento podían tirarme de la moto, robarme, chocarme o algo peor. Tuve muchísimo miedo”.
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El hombre también remarcó que cumple con todas las normas de seguridad al circular. “Soy una persona que circula con toda la documentación en regla: VTV, seguro, casco, campera, guantes y pantalón adecuado”, señaló. En contraposición, manifestó su indignación: “Resulta muy injusto ver a cientos de motos poniendo en peligro a todos, sin respetar ninguna norma”.
Según su relato, este tipo de situaciones no son aisladas. “Es algo que ocurre todos los fines de semana y representa un peligro enorme para toda la sociedad”, advirtió, mencionando además otros corredores como las rutas 215 y 6.
Finalmente, contó cómo logró salir de la situación. “En un momento pensé sinceramente que no iba a salir de ahí. Por suerte, se generó un espacio que pude aprovechar para salir de la ruta y resguardarme en un campo cercano, aunque no sin riesgo”, concluyó.
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