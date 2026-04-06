Hermoso posteo de Úrsula Corberó junto al Chino Darín y su hijo Dante: “Tanto amor no me cabe”

Úrsula Corberó sorprendió con un tierno posteo junto al Chino Darín y su hijo Dante. A casi dos meses del nacimiento del pequeño, la actriz compartió algunas fotos familiares.

“Tanto amor no me cabe”, subió en un posteo de Instagram al que acompañó de un carrusel de fotos, donde dejó ver cómo cambió su vida tras el nacimiento del nene.

En la publicación la actriz mostró momentos de la vida cotidiana.

A través de las imágenes, se pudo ver a los flamantes papás disfrutando de los primeros días del pequeño, a quien no dejan de tomarle fotos con sus diferentes outfits y en distintas situaciones.

Así, la publicación no pasó inadvertida entre los seguidores de la artista que celebraron que se mostrara algunas imágenes.

“Esa revolución que generan las hormonas”, “Las fotos es un resumen real de los primeros días de la maternidad“, ”Todas fuimos, somos y seremos vos alguna vez", “Mostrando la realidad de la maternidad. Amo”, fueron algunos de los tiernos mensajes que se fueron repitiendo como respuesta de sus seguidores.