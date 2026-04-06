Convocan a una clase pública frente al departamento de Manuel Adorni en el centro de La Plata

En el marco de un reclamo que ya acumula casi seis meses, convocaron a una jornada de visibilización en pleno centro de La Plata, al frente de la casa que posee Manuel Adorni. La actividad busca manifestar el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, al igual que la medida que tomaron los docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en el inmueble que tiene el funcionario nacional en Caballito la última semana.

La convocatoria, enmarcada en el reclamo de "implementación de la ley de financiamiento universitario", se desarrollará el próximo miércoles en la esquina céntrica de 6 y 48. Allí, abordarán una clase pública bajo la temática "Defendamos la Ley de Glaciares" y, tras ello, movilizarán al Congreso contra la modificación de la ley.

Según informaron, la actividad será encabezada por Lara Ramassotti, docente adscripta en Biología Celular, del Desarrollo e Histología; Lihuen Antonelli, periodista ambiental; y Ariel Aramayo, docente de Geografía Humana de la facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

A la hora de realizar la convocatoria, desde la organización Juventuds PTS, recalcaron: "¿Sabías que Adorni también tiene una propiedad en La Plata? Es esa que está ahí enfrente. Estamos acá porque nos pareció importante hacer una clase pública también acá en La Plata".

"Queremos defender nuestros bienes comunes naturales y la educación pública en la calle", concluyeron tras la invitación y enfatizaron la necesidad de que tanto diputados como gobernadores garanticen la soberanía de los recursos estratégicos del país.