Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que se publicaron hoy en EL DIA

Política y Economía

Convocan a una clase pública frente al departamento de Manuel Adorni en el centro de La Plata

Convocan a una clase pública frente al departamento de Manuel Adorni en el centro de La Plata
6 de Abril de 2026 | 16:23

Escuchar esta nota

En el marco de un reclamo que ya acumula casi seis meses, convocaron a una jornada de visibilización en pleno centro de La Plata, al frente de la casa que posee Manuel Adorni. La actividad busca manifestar el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, al igual que la medida que tomaron los docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en el inmueble que tiene el funcionario nacional en Caballito la última semana. 

La convocatoria, enmarcada en el reclamo de "implementación de la ley de financiamiento universitario", se desarrollará el próximo miércoles en la esquina céntrica de 6 y 48. Allí, abordarán una clase pública bajo la temática "Defendamos la Ley de Glaciares" y, tras ello, movilizarán al Congreso contra la modificación de la ley.

Según informaron, la actividad será encabezada por Lara Ramassotti, docente adscripta en Biología Celular, del Desarrollo e Histología; Lihuen Antonelli, periodista ambiental; y Ariel Aramayo, docente de Geografía Humana de la facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

A la hora de realizar la convocatoria, desde la organización Juventuds PTS, recalcaron: "¿Sabías que Adorni también tiene una propiedad en La Plata? Es esa que está ahí enfrente. Estamos acá porque nos pareció importante hacer una clase pública también acá en La Plata".

"Queremos defender nuestros bienes comunes naturales y la educación pública en la calle", concluyeron tras la invitación y enfatizaron la necesidad de que tanto diputados como gobernadores garanticen la soberanía de los recursos estratégicos del país.

LE PUEDE INTERESAR

Milei encabezó una reunión de Gabinete y mostró una nueva señal de apoyo a Adorni

LE PUEDE INTERESAR

La Provincia reglamentó el fondo para municipios del Presupuesto 2026
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia perdió ante Huracán 3 a 0 y el ciclo de Zaniratto ya genera severas críticas

Expensas, ruidos y administradores: los conflictos más comunes de la vida en edificios de La Plata

INFORME | Caos vial en La Plata y la Región: dónde y por qué se producen los siniestros más graves

El nuevo capítulo de la pelea con Milei y un reparto en pleno proceso de revisión

Menos micros, más espera en La Plata: desde mañana, baja la frecuencia del transporte

El peor final por un incendio en Berisso: murió un hombre de 30 años
+ Leidas

¡Atención! Avanza una ciclogénesis y ya se largó a llover en La Plata: para cuándo se espera lo peor

Piden cerrar la plaza Malvinas: los motivos

Cerró "La maderera de la suerte": otro histórico negocio de La Plata que bajó sus persianas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores del Lobo

Fernando Zaniratto dejó de ser el entrenador de Gimnasia

Explosivo descargo de Zaniratto: "Me echan del club, de mi casa, ante el primer mal momento"

Micros llenos, paradas explotadas y bronca de pasajeros: los trastornos en La Plata por la reducción de frecuencias

El Gobernador, de tarde de descanso en Punta Lara
Últimas noticias de Política y Economía

Milei encabezó una reunión de Gabinete y mostró una nueva señal de apoyo a Adorni

La Provincia reglamentó el fondo para municipios del Presupuesto 2026

La Justicia pidió más información sobre propiedades y viajes de Adorni

Milei dijo que apoya "total y absolutamente" el accionar de EEUU e Israel contra Irán
Espectáculos
Con el corazón en la mano: Inés Estévez contó todo sobre la crianza de sus hijas con discapacidad 
Hermoso posteo de Úrsula Corberó junto al Chino Darín y su hijo Dante: “Tanto amor no me cabe”
Rodrigo Lussich criticó a Gran Hermano y destrozó a Santiago del Moro por terminar de destruir el formato
Tras su separación, Pachu Peña compartió la primera imagen con su novia 20 años más joven
Rating: preocupación por los números de Gran Hermano, bajó el encendido y sonaron las alarmas en Telefe
Policiales
Un hombre tomó de rehén a una pasajera en la estación de Temperley y se entregó tras una hora de tensión
“Tierra fértil” para el delito: crecen los robos en el cordón productivo
Dos incendios, dos finales: una muerte y un rescate contrarreloj
Se cumple una semana de la masacre en una escuela
Un comerciante de La Plata fue víctima de una estafa millonaria
Deportes
Tras el fin de ciclo de Zaniratto en Gimnasia, ¿quién lo reemplaza?: empieza la búsqueda
Explosivo descargo de Zaniratto: "Me echan del club, de mi casa, ante el primer mal momento"
La figura de Colón de Santa Fe que presentó a su novio y rompe tabúes en el fútbol argentino
Fernando Zaniratto dejó de ser el entrenador de Gimnasia
¿Sigue Zaniratto como DT de Gimnasia? Su continuidad está en duda y son horas clave
Información General
VIDEO. Miedo en el Parque de la Costa: se soltó una cadena y quedaron todos colgando durante 20 minutos
EN VIVO - ¡Lunes histórico! Minuto a minuto, el sobrevuelo de Artemis II sobre el lado oscuro de La Luna
Diluvió en Tucumán: un temporal dejó tres víctimas fatales y graves destrozos
Turismo en Semana Santa: creció el movimiento pero bajó el consumo
Los números de la suerte del domingo 6 de abril de 2026, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla