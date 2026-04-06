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Tras el fin de ciclo de Fernando Zaniratto en Gimnasia, ¿quién lo reemplaza?: empieza la búsqueda

Tras el fin de ciclo de Fernando Zaniratto en Gimnasia, ¿quién lo reemplaza?: empieza la búsqueda
6 de Abril de 2026 | 15:49

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Este lunes al mediodía la dirigencia de Gimnasia resolvió la salida de Fernando Zaniratto y comienza la búsqueda de su sucesor, que deberá tomar las riendas del primer equipo mens sana en la recta final del Torneo Apertura y en la víspera de los 32avos de final de la Copa Argentina. 

Luego de haber tomado la decisión de ponerle fin al ciclo de Fernando Zaniratto, tras la contundente derrota por 3 a 0 ante Huracán en el Bosque, la CD analiza los posibles entrenadores que podrían reemplazarlo. Una de las alternativas que se baraja en las primeras horas de esta tarde es Omar De Felippe, de último paso por Central Córdoba de Santiago del Estero. 

Sin embargo, el entrenador que dejó su cargo en el Ferroviario a fines del año pasado no sería el único candidato. Se espera que la decisión de avanzar por un nuevo DT se concrete en los próximos días, mientras el entrenador de la Reserva, Ariel "Pata" Pereyra, se haga cargo del plantel para los compromisos ante Camioneros y Sarmiento en Junín, los próximos jueves 9 y lunes 13.

En el caso de De Felippe, renunció a Central Córdoba tras lo que fue la eliminación en cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional ante Estudiantes. La salida del ex técnico de Independiente ocurrió por un desgaste en la relación con la dirigencia, donde expuso deudas en los premios de la conquista de la Copa Argentina 2024 y por compromisos económicos.

Su etapa en el Ferroviario comenzó en agosto de 2023 y, desde allí, dirigió 83 partidos de los cuales ganó 32, empató 27 y perdió 24. Además, en su estadía en el ´Ferroviario´, hizo historia al conquistar la Copa Argentina 2024, el único título de la institución. En la Copa Libertadores, logró vencer por 2-1 al Flamengo en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro pero quedó eliminado insólitamente por un gol de diferencia.

La salida de Zaniratto se da luego de 22 partidos dirigidos en Primera División, en los que cosechó 11 triunfos, 2 empates y 9 derrotas (seis este año), con una efectividad superior al 53 por ciento. Se anunció oficialmente que "de común acuerdo" ya no era más el DT, pero horas después en su cuenta de Instagram dejó un explosivo mensaje.

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"Hoy me invade una tristeza inexplicable, me echan del club, de mi casa, ante el primer mal momento, nunca me saqué responsabilidad de estos últimos malos resultados, pero si ganábamos ayer éramos unos fenómenos y nos metíamos 6tos, perdimos y ciclo cumplido", comenzó diciendo el ahora ex entrenador albiazul. Y siguió: "¿Este es el proceso a mediano/largo plazo que tanto hablaron? Se que en el fútbol mandan los resultados, pero tenemos que entender de dónde venimos".

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