Rodrigo Lussich criticó a Gran Hermano y destrozó a Santiago del Moro por terminar de destruir el formato

Explosivo descargo de Zaniratto: "Me echan del club, de mi casa, ante el primer mal momento"
Explosivo descargo de Zaniratto: "Me echan del club, de mi casa, ante el primer mal momento"
Cerró "La maderera de la suerte": otro histórico negocio de La Plata que bajó sus persianas
La Justicia pidió más información sobre propiedades y viajes de Adorni
Micros llenos, paradas explotadas y bronca de pasajeros: los trastornos en La Plata por la reducción de frecuencias
La Zona Oeste de La Plata, descontrol total de motos: "Pensé que no iba a salir de ahí"
La figura de Colón de Santa Fe que presentó a su novio y rompe tabúes en el fútbol argentino
¡Atención! Avanza una ciclogénesis y ya se largó a llover en La Plata: para cuándo se espera lo peor
VIDEO. Miedo en el Parque de la Costa: se soltó una cadena y quedaron todos colgando durante 20 minutos
Torre Meydan, el próximo hito de Yacoub Real Estate & Developers: así es el exclusivo dúplex que redefine la vida en altura en La Plata
EN VIVO - ¡Lunes histórico! Minuto a minuto, el sobrevuelo de Artemis II sobre el lado oscuro de La Luna
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Las noticias que otros medios eligen no mostrar
Tras su separación, Pachu Peña compartió la primera imagen con su novia 20 años más joven
Hermoso posteo de Úrsula Corberó junto al Chino Darín y su hijo Dante: “Tanto amor no me cabe”
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Irán confirmó la muerte del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria
La posta de castración y vacunación antirrábica gratuita estará en City Bell: días, horarios y requisitos
Un comerciante de La Plata fue víctima de una estafa millonaria
Dos incendios, dos finales: una muerte y un rescate contrarreloj
Vuelven las clases a colegios y facultades de la Universidad
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
El Gobierno vuelve a la carga por la ley “Hojarasca”: de qué trata
“Tierra fértil” para el delito: crecen los robos en el cordón productivo
Diluvió en Tucumán: un temporal dejó tres víctimas fatales y graves destrozos
Rodrigo Lussich criticó a Gran Hermano y destrozó a Santiago del Moro por terminar de destruir el formato
Rating: preocupación por los números de Gran Hermano, bajó el encendido y sonaron las alarmas en Telefe
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Rodrigo Lussich hizo un análisis detallado de lo que para él es la debacle de Gran Hermano y apuntó de manera directa contra Santiago del Moro.
"De fenómeno cultural a circo con WiFi. La historia de una decadencia televisiva contada sin anestesia". De esta manera, Rodrigo Lussich empezó a delinear lo que para él es el camino de la debacle de Gran Hermano.
Vale destacar que, el reality que debutó hace ya 25 años en la pantalla Argentina y se posicionó como un formato polémico al principio pero amado por los televidentes después, fue cambiando mucho a lo largo de los años y según la ácida mirada de Rodrigo Lussich, todo fue en contra de su esencia.
"En 25 años lo destrozaron tres conductores, doce ganadores y un país que no se cansa de mirar gente encerrada. De Solita diciendo “adelante, mis valientes” a Andrea del Boca denunciando un inodoro lleno de caca en vivo", disparó Rodrigo.
Sin escalas, recordó los tiempos en los que Soledad Silveyra era la capitana del barco. "Solita conducía como directora de jardín de infantes. “Adelante, mis valientes”, gritaba como si entraran a una guerra. Adentro había gente normal. Sin Instagram, sin fama, sin canjes"
Muy ácido, otro capítulo aparte para él, son los ganadores de quienes marcó "un CV para llorar". "Corazza (GH1): Ganó 121 mil USD. Hoy acusado de abuso. Roberto Parra (GH2): Ganó 200 mi y al otro día, corralito. El país le hizo la primera broma. Viviana Colmenero (GH3): Primera mujer en ganar. Hoy vende ropa. Marianela Mirra (GH4): La más estratega. Publicó chats con Rial, desapareció, y ahora está en pareja con un ex gobernador preso en la casa de él, no de GH. Cristian U (GH6): El mejor jugador de la historia. Hoy es DJ".
LE PUEDE INTERESAR
Tras su separación, Pachu Peña compartió la primera imagen con su novia 20 años más joven
También dio su punto de vista sobre la causa del bajón de rating: "Antes la gente miraba porque era NUEVO. Hoy es el mismo programa con el filtro de TikTok".
Por otra parte, en esta suerte de descargo, Lussich señaló directamente contra de Santiago del Moro.
El mencionado periodista le tiró toda la responsabilidad de la caída a pique del ciclo en los últimos años . Siente que nunca entendió el formato y menos aún, supo encontrarle el rumbo.
Para ser sinceros, la afirmación es un poco injusta si se tiene en cuenta que las ediciones anteriores mantuvieron niveles excelentes de audiencia, pero él avanzó: "Llegó con experiencia en MasterChef y cara de galán. Le dieron GH y todavía busca el confesionario. Dice al aire cosas que van contra los intereses del programa. Opina cuando tendría que dejar que el público opine", cuestionó.
Y para terminar, remató: "Lo único que le importa son sus looks de adolescente. Campera de cuero, zapatillas limitadas y peinados que dejaron de funcionar hace 15 años. Tiene 48 y se viste como si tuviera 22. El drama no es la casa. Es el vestidor".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí