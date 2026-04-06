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Rodrigo Lussich criticó a Gran Hermano y destrozó a Santiago del Moro por terminar de destruir el formato

Rodrigo Lussich criticó a Gran Hermano y destrozó a Santiago del Moro por terminar de destruir el formato
6 de Abril de 2026 | 11:17

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Rodrigo Lussich hizo un análisis detallado de lo que para él es la debacle de Gran Hermano y apuntó de manera directa contra Santiago del Moro.

"De fenómeno cultural a circo con WiFi. La historia de una decadencia televisiva contada sin anestesia". De esta manera, Rodrigo Lussich empezó a delinear lo que para él es el camino de la debacle de Gran Hermano.

Vale destacar que, el reality que debutó hace ya 25 años en la pantalla Argentina y se posicionó como un formato polémico al principio pero amado por los televidentes después, fue cambiando mucho a lo largo de los años y según la ácida mirada de Rodrigo Lussich, todo fue en contra de su esencia.

"En 25 años lo destrozaron tres conductores, doce ganadores y un país que no se cansa de mirar gente encerrada. De Solita diciendo “adelante, mis valientes” a Andrea del Boca denunciando un inodoro lleno de caca en vivo", disparó Rodrigo. 

Sin escalas, recordó los tiempos en los que Soledad Silveyra era la capitana del barco. "Solita conducía como directora de jardín de infantes. “Adelante, mis valientes”, gritaba como si entraran a una guerra.  Adentro había gente normal. Sin Instagram, sin fama, sin canjes"

Muy ácido, otro capítulo aparte para él, son los ganadores de quienes marcó "un CV para llorar". "Corazza (GH1): Ganó 121 mil USD. Hoy acusado de abuso. Roberto Parra (GH2): Ganó 200 mi y al otro día, corralito. El país le hizo la primera broma. Viviana Colmenero (GH3): Primera mujer en ganar. Hoy vende ropa. Marianela Mirra (GH4): La más estratega. Publicó chats con Rial, desapareció, y ahora está en pareja con un ex gobernador preso en la casa de él, no de GH. Cristian U (GH6): El mejor jugador de la historia. Hoy es DJ".

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También dio su punto de vista sobre la causa del bajón de rating: "Antes la gente miraba porque era NUEVO. Hoy es el mismo programa con el filtro de TikTok".

Por otra parte, en esta suerte de descargo, Lussich señaló directamente contra de Santiago del Moro.

El mencionado periodista le tiró toda la responsabilidad de la caída a pique del ciclo en los últimos años . Siente que nunca entendió el formato y menos aún, supo encontrarle el rumbo.

Para ser sinceros, la afirmación es un poco injusta si se tiene en cuenta que las ediciones anteriores mantuvieron niveles excelentes de audiencia, pero él avanzó: "Llegó con experiencia en MasterChef y cara de galán. Le dieron GH y todavía busca el confesionario. Dice al aire cosas que van contra los intereses del programa. Opina cuando tendría que dejar que el público opine", cuestionó.

Y para terminar, remató: "Lo único que le importa son sus looks de adolescente. Campera de cuero, zapatillas limitadas y peinados que dejaron de funcionar hace 15 años. Tiene 48 y se viste como si tuviera 22. El drama no es la casa. Es el vestidor".

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